Dvojitá blokáda v Hormuzu škrtí lodní dopravu 🚢

- Doprava přes Hormuz klesla na zlomek běžného provozu.
- Výpadek dodávek podpořil růst ceny ropy o 31 %.
- USA zpřísnily blokádu íránské námořní aktivity po neúspěchu jednání o příměří.
- Přes omezení se jednotlivým lodím stále daří průlivem projít, situace ale zůstává velmi napjatá.
Lodní doprava přes Hormuzský průliv zůstává výrazně pod běžnou úrovní, protože ji omezuje faktická dvojitá blokáda ze strany USA a Íránu. Podle sledování lodního provozu se v úterý průlivem pohybovalo jen 11 komerčních lodí, zatímco loni činil průměr zhruba 135 denně. Skutečný počet může být o něco vyšší, protože některá plavidla v rizikové oblasti vypínají své transpondéry.
Obnovení běžného provozu je zásadní pro světovou ekonomiku. Omezení dopravy totiž vedlo k výpadku více než 400 milionů barelů ropných dodávek, což tlačí ceny komodit vzhůru. Cena ropy od začátku konfliktu vzrostla o 31 % a podobný růst zaznamenal i evropský zemní plyn.
Zajímavé přitom je, že Írán si i přes napětí dlouho udržoval export blízko předválečných úrovní, což mu pomáhalo stabilizovat příjmy i globální nabídku ropy. Situace se ale změnila po krachu jednání o příměří, kdy USA rozšířily blokádu téměř na veškerou íránskou námořní aktivitu. Washington tím chce zvýšit ekonomický tlak na Teherán, zatímco Írán se snaží ukázat, že je schopen omezení obcházet.
Podle dostupných dat se některým lodím přesto podařilo průlivem projít. Mezi nejvýznamnější patřily dva supertankery VLCC, z nichž jeden měl směřovat do irácké Basry. Naopak u íránských tankerů přepravujících náklad zatím nejsou jasné důkazy, že by americkou blokádu ve větším rozsahu prolomily. Několik lodí se naopak mělo otočit zpět.
Vedle tankerů se podařilo opustit Perský záliv také nejméně dvěma kontejnerovým lodím napojeným na Írán. Většina zaznamenaných plavidel přitom využívala úzký severní koridor poblíž íránských ostrovů Larak a Qeshm, což ukazuje, jak silně je pohyb lodí v oblasti omezený a koncentrovaný.
Situaci navíc komplikuje fakt, že část lodí pluje bez aktivního vysílání polohy a záznamy se proto mohou zpětně upravovat. Reálný provoz tak může být mírně vyšší, stále však zůstává jen zlomkem normálního stavu. Pro trhy je to jasný signál, že Hormuzský průliv zůstává jedním z největších současných geopolitických rizik.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.