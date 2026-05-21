IPO století, nebo drahá sázka na Muska? SpaceX odhalila miliardové ztráty 🔥

- SpaceX plánuje rekordní IPO s cílem získat až 75 miliard USD a potenciálním oceněním až 2 biliony USD.
- Firma rychle roste, ale zároveň vykazuje výrazné ztráty, včetně čisté ztráty 4,28 miliardy USD za první čtvrtletí.
- Starlink je hlavním zdrojem růstu, zatímco největší zátěží se stává AI segment a vysoké kapitálové výdaje.
- Elon Musk si má díky akciím s vyšší hlasovací silou udržet kontrolu nad firmou, což může být pro část investorů zásadní riziko.
- SpaceX plánuje rekordní IPO s cílem získat až 75 miliard USD a potenciálním oceněním až 2 biliony USD.
- Firma rychle roste, ale zároveň vykazuje výrazné ztráty, včetně čisté ztráty 4,28 miliardy USD za první čtvrtletí.
- Starlink je hlavním zdrojem růstu, zatímco největší zátěží se stává AI segment a vysoké kapitálové výdaje.
- Elon Musk si má díky akciím s vyšší hlasovací silou udržet kontrolu nad firmou, což může být pro část investorů zásadní riziko.
Společnost SpaceX veřejně podala dokumenty k plánovanému vstupu na burzu, který by se mohl stát největším IPO v historii. Firma Elona Muska chce podle dostupných informací získat až 75 miliard USD a její ocenění by mohlo dosáhnout až 2 bilionů USD. Taková hodnota by ze SpaceX udělala jednu z největších veřejně obchodovaných společností na světě.
Za extrémně vysokým oceněním však stojí nejen růst, ale také velmi ambiciózní příběh. SpaceX se už dávno neprofiluje pouze jako raketová společnost. Vedle kosmické dopravy a satelitního internetu Starlink chce výrazně expandovat také do umělé inteligence, orbitálních datových center a dlouhodobě i do kolonizace Marsu.
Právě Mars hraje v plánech firmy symbolickou roli. Podle dokumentace má Elon Musk získat mimořádné odměny, včetně až 1 miliardy akcií, pokud se mu podaří splnit extrémně náročné cíle. Mezi nimi je i vytvoření lidské osady na Marsu s nejméně 1 milionem obyvatel.
Finanční čísla ale ukazují mnohem složitější obraz. SpaceX v prvním čtvrtletí vykázala čistou ztrátu 4,28 miliardy USD při tržbách 4,69 miliardy USD. O rok dříve firma prodělala 528 milionů USD při tržbách zhruba 4 miliardy USD. To znamená, že zatímco tržby rostou, ztráty se dramaticky prohlubují.
Za celý rok 2025 dosáhly tržby SpaceX 18,7 miliardy USD, oproti 14 miliardám USD v předchozím roce. Firma se však zároveň propadla ze zisku 791 milionů USD v roce 2024 do ztráty 4,94 miliardy USD v roce 2025. Pro investory tak půjde o klasickou otázku: zda věřit dlouhodobému růstovému příběhu natolik, aby přehlédli současné finanční ztráty.
Hlavním zdrojem příjmů zůstává Starlink. Satelitní internet tvořil v prvním čtvrtletí 2026 přibližně dvě třetiny tržeb. Počet předplatitelů výrazně narostl z 2,3 milionu v roce 2023 na 4,4 milionu v roce 2024 a následně až na 8,9 milionu v roce 2025. Provozní příjem Starlinku za rok 2025 dosáhl 4,42 miliardy USD, zatímco o rok dříve to byly 2 miliardy USD.
Naopak tradiční kosmický byznys zatím zůstává ztrátový. Přestože SpaceX dominuje v oblasti kosmické dopravy a patří mezi klíčové dodavatele pro NASA i Pentagon, samotný vesmírný segment v prvním čtvrtletí vykázal tržby 619 milionů USD a provozní ztrátu 662 milionů USD.
Největším spotřebitelem kapitálu se však stává umělá inteligence. Kapitálové výdaje SpaceX v roce 2025 vzrostly na 20,74 miliardy USD a více než polovina této částky směřovala právě do AI byznysu. Ztráty v AI segmentu se zvýšily z 1,56 miliardy USD v roce 2024 na 6,36 miliardy USD v roce 2025.
SpaceX chce umělou inteligenci rozvíjet také prostřednictvím akvizic. Součástí plánů je i potenciální převzetí startupu Cursor za 60 miliard USD. Pokud by se transakce neuskutečnila, dokumentace počítá s vysokými sankcemi, včetně hotovostního poplatku 1,5 miliardy USD a dalších závazků ve výši 8,5 miliardy USD.
Klíčovým prvkem celé strategie zůstává raketa Starship. Ta má být zásadní pro vynášení těžkých nákladů, budování nové generace Starlinku, orbitální datová centra i budoucí mise na Měsíc a Mars. Problémem je, že Starship zatím není plně provozuschopná a testovací cyklus byl poznamenán několika neúspěchy. Jakékoli další zpoždění nebo technické úpravy mohou výrazně zvýšit náklady a zpomalit ostatní projekty.
Velmi citlivým tématem je také akcionářská struktura. Elon Musk aktuálně drží 12,3 % akcií třídy A a 93,6 % akcií třídy B, což mu dává 85,1 % hlasovacích práv. Akcie třídy B mají totiž 10 hlasů na akcii. Musk si tak má udržet kontrolu nad firmou i po vstupu na burzu.
To může být pro část investorů problém. Noví akcionáři by se podíleli na riziku i potenciálním růstu, ale jejich schopnost ovlivnit řízení firmy by byla velmi omezená. V praxi by tak investovali nejen do SpaceX, ale také do důvěry v Elona Muska a jeho schopnost proměnit extrémně nákladné vize v ziskový byznys.
IPO má být nabídnuto i retailovým investorům prostřednictvím platforem jako Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, SoFi a E*TRADE. Právě drobní investoři by podle dostupných informací mohli získat až 30 % nabízených akcií. To ukazuje, že SpaceX chce využít nejen zájem institucionálních investorů, ale i silnou značku Elona Muska mezi veřejností.
Z pohledu trhu může jít o přelomový moment. Úspěšné IPO SpaceX by mohlo potvrdit, že investoři jsou ochotni platit extrémní valuace za firmy s obrovskou vizí, i když současná čísla ukazují vysoké ztráty. Naopak slabší poptávka by mohla vyvolat pochybnosti o ocenění soukromých technologických gigantů a jejich schopnosti přenést vysoké valuace na veřejný trh.
Pro investory bude klíčové sledovat především růst Starlinku, vývoj ztrát v AI segmentu, pokrok Starshipu a případné začlenění akcií SpaceX do hlavních indexů. Pokud by se SpaceX rychle dostala do významných indexů, mohlo by to vyvolat dodatečnou poptávku ze strany pasivních fondů. Pokud se ale ztráty budou dále prohlubovat, může být ocenění 2 biliony USD těžko obhajitelné.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
US Open: Zprávy z technologického sektoru a Íránu hýbou trhem
Super Micro v centru tchajwanského vyšetřování toku AI hardwaru do Číny
⚡ AMD investuje 10 miliard USD na Tchaj-wanu do budování AI infrastruktury
📈 Colt zveřejnil výsledky a výrazně zvýšil ziskovost
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.