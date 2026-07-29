⚔️ Írán opět zvyšuje napětí. Překvapivý útok na americké síly může zkomplikovat diplomatické snahy. 💣📈

- Írán podnikl překvapivý balistický raketový útok na americké vojenské síly v Jordánsku, přičemž jordánská protivzdušná obrana zachytila pět raket
- Podle analytiků se Írán snaží převzít iniciativu v konfliktu a Revoluční gardy (IRGC) jsou ochotny dále eskalovat napětí namísto hledání diplomatického řešení
- Donald Trump po útoku avizoval tvrdou odvetu, což zvyšuje riziko další eskalace konfliktu na Blízkém východě
- Diplomatické snahy se komplikují poté, co Írán odmítl návrh Ománu týkající se řešení situace v Hormuzském průlivu
- Geopolitické napětí se promítlo i na finanční trhy, když cena ropy během dnešního obchodování vzrostla přibližně o 7 % kvůli obavám z možného narušení dodávek z regionu
- Írán podnikl překvapivý balistický raketový útok na americké vojenské síly v Jordánsku, přičemž jordánská protivzdušná obrana zachytila pět raket
- Podle analytiků se Írán snaží převzít iniciativu v konfliktu a Revoluční gardy (IRGC) jsou ochotny dále eskalovat napětí namísto hledání diplomatického řešení
- Donald Trump po útoku avizoval tvrdou odvetu, což zvyšuje riziko další eskalace konfliktu na Blízkém východě
- Diplomatické snahy se komplikují poté, co Írán odmítl návrh Ománu týkající se řešení situace v Hormuzském průlivu
- Geopolitické napětí se promítlo i na finanční trhy, když cena ropy během dnešního obchodování vzrostla přibližně o 7 % kvůli obavám z možného narušení dodávek z regionu
Irán v noci podnikol prekvapivý balistický raketový útok zameraný na americké vojenské sily v Jordánsku. Podľa vysokopostaveného jordánskeho predstaviteľa protivzdušná obrana zachytila päť rakiet vo východnej časti krajiny, pričom útok si nevyžiadal žiadne obete ani materiálne škody. Americké jednotky pôsobia na základni neďaleko sýrskej hranice, ako aj na ďalšej leteckej základni v púštnej oblasti, kde začiatkom mesiaca pri iránskom útoku zahynuli dvaja americkí vojaci.
Podľa denníka The Wall Street Journal útok naznačuje zmenu iránskej stratégie. Revolučné gardy (IRGC), ktoré majú v súčasnosti v Teheráne čoraz silnejšie postavenie, sú podľa analytikov ochotné konflikt ďalej eskalovať namiesto toho, aby sa sústredili na obranu alebo prijali mierovú dohodu. Ich cieľom je získať späť iniciatívu po týždňoch, počas ktorých Irán prevažne reagoval na útoky Spojených štátov a Izraela. Na útok už reagoval aj americký prezident Donald Trump. Podľa televízie Fox News uviedol, že Irán za svoje kroky „dostane poriadny úder“, čo naznačuje možnú tvrdú vojenskú odvetu zo strany Washingtonu.
Analytici zároveň upozorňujú, že Revolučné gardy získali počas konfliktu výrazne väčší vplyv na rozhodovanie v Iráne. Po smrti bývalého najvyššieho vodcu Alího Chameneího prevzal jeho funkciu syn Mojtaba Chameneí, ktorý je dlhoročným členom IRGC. Samotné gardy pritom podľa expertov ponechávajú regionálnym veliteľom väčšiu voľnosť pri prijímaní bojových rozhodnutí, čo môže robiť správanie Iránu menej predvídateľným.
Vývoj zároveň komplikuje diplomatické úsilie. Administratíva Donalda Trumpa počas uplynulého víkendu pozastavila takmer dvojtýždňovú sériu leteckých útokov na Irán s cieľom vytvoriť priestor na rokovania. Nádeje na pokrok však oslabili po tom, čo Irán odmietol návrh Ománu týkajúci sa rozdelenia plavebných trás v Hormuzskom prielive.
Rastúce napätie sledujú aj finančné trhy. Hormuzský prieliv zostáva jedným z najdôležitejších energetických koridorov sveta a každá eskalácia konfliktu zvyšuje riziko narušenia dodávok ropy. Obavy investorov sa prejavili aj na komoditných trhoch, kde cena ropy v priebehu dnešného obchodovania vzrástla približne o 7 %.Investori preto budú v najbližších dňoch pozorne sledovať reakciu Spojených štátov aj ďalší vývoj na Blízkom východe, ktorý môže opäť zvýšiť geopolitickú neistotu na globálnych trhoch.
GRAF: Vývoj ceny ropy Brent (OIL, H1)
Zdroj: xStation5
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