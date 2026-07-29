Evropa se připravuje na drahou zimu ❄️ Energetický trh řeší nedostatek vody i plynu 🚨

Evropské energetické trhy začínají stále více zohledňovat rizika spojená s nadcházející zimou. Vedle napětí na trhu se zemním plynem roste obava, že přetrvávající sucho a nízké průtoky řek mohou omezit výrobu elektřiny ve francouzských jaderných elektrárnách a současně snížit výkon vodních zdrojů v dalších částech Evropy.
Dosud energetické trhy ovlivňoval především konflikt na Blízkém východě, který zvýšil ceny plynu a vyvolal obavy o dodávky. Nyní se však pozornost obchodníků přesouvá také k počasí. Horké a suché léto může zhoršit už tak napjatý výhled pro zimní měsíce, zejména pokud se nepodaří obnovit dodávky z Blízkého východu a zásobníky plynu zůstanou pod dlouhodobým průměrem.
Podle odhadů společnosti Energy Aspects by Evropa mohla vstoupit do zimy s nejnižšími zásobami plynu na konci října za posledních 14 let. Pokud by se současně nepodařilo zvýšit dovoz a sucho přetrvávalo i na podzim, tlak na ceny elektřiny by mohl dále zesílit.
Francouzské jádro pod tlakem nízkých průtoků
Francouzská jaderná energetika je pro evropský trh klíčová, protože Francie patří mezi největší vývozce elektřiny v regionu. Nízké průtoky řek ale mohou omezit chlazení některých reaktorů, zejména v období vysokých teplot.
Největší riziko se týká elektrárny Chooz, která je závislá na řece Meuse. Pokud by průtoky zůstaly nízké i v září, mohla by být část výroby omezena. Přestože se očekává, že největší riziko plošných odstávek kvůli horku po srpnu poleví, pokračující sucho může problémy prodloužit do podzimu.
Francouzské vodní nádrže se navíc dostaly na nejnižší úroveň pro tuto část léta minimálně od roku 2015. To znamená menší flexibilitu při vykrývání výpadků jaderných zdrojů a vyšší závislost na dovozu elektřiny nebo výrobě z plynu.
Slábnou také severské vodní zdroje
Problém se netýká pouze Francie. Dlouhodobé sucho snížilo zásoby vody v severských vodních elektrárnách na nejnižší úroveň pro toto období od roku 2018.
Skandinávské země přitom běžně využívají vodní energii jako důležitý stabilizační prvek evropského trhu. Pokud budou zásoby nízké i na podzim, může být export elektřiny ze severu omezený a ceny v kontinentální Evropě mohou zůstat vyšší.
Nižší výkon jaderných a vodních zdrojů by zároveň zvýšil potřebu výroby z plynu. To by propojilo oba hlavní problémy současného trhu – omezenou nabídku elektřiny a nízké zásoby zemního plynu.
Zimní kontrakty už výrazně zdražují
Rostoucí obavy se již promítají do cen termínových kontraktů. Francouzský kontrakt na dodávku elektřiny v prosinci od začátku července vzrostl přibližně o 15 % na zhruba 116 EUR za MWh. To je téměř dvojnásobek průměrné spotové ceny z loňského prosince.
Ještě výraznější úroveň vykazuje Německo. Prosincový kontrakt tam během měsíce posílil o 17 % na přibližně 137 EUR za MWh, což je zhruba o polovinu více než spotové ceny na konci minulého roku.
Růst termínových kontraktů ukazuje, že trh už nyní započítává vyšší pravděpodobnost napjaté zimní nabídky. Nejde tedy pouze o okamžitou reakci na počasí, ale o širší obavu, že Evropa může vstoupit do topné sezony s nižšími zásobami a menším množstvím dostupné bezemisní výroby.
Které firmy mohou z vyšších cen energií těžit a které jsou naopak ohrožené?
Z pohledu investorů by napjatý evropský energetický trh mohl podpořit především producenty plynu a výrobce elektřiny s nízkými variabilními náklady. Mezi možné příjemce vyšších cen patří Equinor jako významný dodavatel plynu do Evropy, dále Shell a TotalEnergies díky jejich rozsáhlým aktivitám v oblasti zemního plynu a LNG. Vyšší velkoobchodní ceny elektřiny mohou při dostatečné výrobě prospívat také společnostem RWE, ČEZ a Fortum, které provozují rozsáhlá výrobní portfolia. U vodních elektráren však přínos omezuje právě nízký stav zásob vody, takže skutečný dopad bude záviset na objemu vyrobené elektřiny.
Na opačné straně stojí energeticky náročné podniky, kterým dražší plyn a elektřina zvyšují výrobní náklady. Nejcitlivější mohou být chemická společnost BASF, výrobce hnojiv Yara International, ocelářská skupina ArcelorMittal, cementárenská společnost Heidelberg Materials a průmyslový koncern Thyssenkrupp. Především výroba chemikálií, hnojiv, oceli a cementu vyžaduje velké množství energie, přičemž u Yary je zemní plyn zároveň důležitou vstupní surovinou. Schopnost těchto firem přenést vyšší náklady na zákazníky proto bude rozhodující pro vývoj jejich marží.
Největší riziko pro evropský energetický trh představuje souběh několika nepříznivých faktorů: nízkých zásob plynu, omezené jaderné výroby ve Francii, slabší vodní energetiky v severských zemích a případně také chladnější zimy. Pokud by se tyto vlivy sešly současně, ceny elektřiny i plynu by mohly zůstat zvýšené po delší dobu a tlak by se následně přenesl také do průmyslových nákladů, inflace a hospodaření firem citlivých na ceny energií.
Naopak zlepšení průtoků řek, rychlejší doplnění plynových zásobníků a obnovení energetických toků z Blízkého východu by mohly napětí na trhu zmírnit. Do té doby však pravděpodobně zůstane evropský energetický sektor velmi citlivý na každou změnu počasí, stav zásob i vývoj dodávek plynu.
Graf zemního plynu (NATGAS.EU, D1)
Zdroj: xStation5
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