Krypto novinky: Stablecoiny v centru dění a Morgan Stanley rozšiřuje nabídku kryptofondů

Kryptoměnový sektor pokračuje v rychlém vývoji nejen po technologické, ale i regulační stránce. Dnešní přehled přináší novinky o připravované legislativě v Jižní Koreji, expanzi tradičních finančních institucí do kryptoměn i rostoucím propojení blockchainu s umělou inteligencí.
Jižní Korea připravuje nový zákon pro kryptoměny 🪙
- Jihokorejský Úřad pro finanční služby (FSC) připravuje ve spolupráci s vládní Demokratickou stranou nový zákon o digitálních aktivech, který má sjednotit dosud roztříštěnou kryptoměnovou legislativu. Návrh má upravit pravidla pro stablecoiny, fungování kryptoburz, požadavky na zveřejňování informací, řízení rizik i odolnost obchodních platforem.
- V současnosti čeká v parlamentu deset různých návrhů zákonů, které se týkají kryptoměn, jejich schvalování však blokují spory například o to, zda by emitenti stablecoinů navázaných na jihokorejský won měli být většinově vlastněni bankami nebo jaká omezení mají platit pro vlastnickou strukturu kryptoburz.
Core Scientific těží z boomu umělé inteligence
- Americká společnost Core Scientific více než zdvojnásobila tržby za druhé čtvrtletí na 164,2 milionu USD. Největším zdrojem příjmů se poprvé staly služby AI a HPC datových center, které vynesly 136,7 milionu USD, zatímco před rokem činily jen 10,6 milionu USD.
- Firma sice vykázala účetní ztrátu 1,15 miliardy USD, ta však byla způsobena především nepeněžní účetní položkou související s růstem hodnoty warrantů. Core Scientific zároveň oznámila dlouhodobé partnerství se společností AMD, které zahrnuje až 2,5 GW kapacity datových center a potenciální kontrakty přesahující 14 miliard USD.
- Výsledky potvrzují pokračující trend, kdy bývalí bitcoinoví těžaři přesouvají svou infrastrukturu směrem k provozu datových center pro umělou inteligenci.
Lido chce snížit počet validátorů Etherea
- Největší stakingový protokol Lido představil aktualizaci Curated Module v2, která umožní zvýšit efektivní velikost jednoho validátoru z 32 ETH až na 2 048 ETH.
- Pokud bude změna plně implementována, mohl by počet validátorů v síti Ethereum klesnout z přibližně 880 tisíc na 628 tisíc, tedy zhruba o jednu třetinu. Cílem je snížit zatížení konsenzuální vrstvy sítě, aniž by se změnily transakční poplatky nebo fungování samotného blockchainu.
Visa a Morgan Stanley pokračují v expanzi do kryptoměn
- Společnost Visa během zveřejnění výsledků představila další kroky své strategie v oblasti stablecoinů. Firma chce umožnit partnerům vypořádání plateb prostřednictvím stablecoinů, propojit tradiční finance s blockchainem a zapojit se do projektu OpenUSD, který má usnadnit globální převody digitálních dolarů.
- Dalším významným krokem je rozšíření nabídky společnosti Morgan Stanley, která uvedla na trh nové burzovně obchodované produkty zaměřené na Ethereum (ETH) a Solanu (SOL). Oba fondy budou část držených kryptoměn stakovat a získané odměny budou připisovány investorům.
Evropské banky budují společný blockchain
- Deset významných evropských finančních institucí založilo projekt Regulated Layer One (RL1), který má vytvořit společnou blockchainovou síť pro tokenizovaná aktiva, digitální dluhopisy a vypořádání finančních transakcí.
- Zakládajícími členy jsou například ABN AMRO, DZ Bank, LBBW, Natixis CIB nebo Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Cílem projektu je omezit roztříštěnost blockchainových řešení a vytvořit jednotnou infrastrukturu pro regulované finanční instituce.
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