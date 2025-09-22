IREN Limited oznamuje partnerství s Nvidií – akcie prudce rostou!

IREN Limited, společnost působící v sektoru datových center napájených ze 100 % z obnovitelných zdrojů, zrychluje vývoj své AI cloudové platformy investicí 670 milionů USD do nákupu nejnovějších grafických procesorů (GPU) od Nvidie a AMD.
Díky této investici se výpočetní kapacita společnosti téměř zdvojnásobí na zhruba 8 500 GPU a do konce roku se očekává nárůst na 10 900 jednotek.
Zakoupené GPU – včetně modelů Nvidia Blackwell B200, B300 a GB300 – budou instalovány v špičkovém datovém centru v kanadském Prince George, které má aktuálně kapacitu 50 MW a je připraveno na další rozšíření s podporou více než 20 000 GPU.
Zavedení kapalinového chlazení zvýší energetickou efektivitu i škálovatelnost infrastruktury.
V srpnu 2025 získala společnost IREN status preferovaného partnera Nvidie, což jí poskytlo přímý přístup k nejnovějším technologiím a výhodným nákupním podmínkám.
To umožňuje urychlit rozvoj cloudových služeb a lépe reagovat na rostoucí poptávku po výpočetním výkonu v oblasti umělé inteligence.
Finanční výsledky za rok 2025 ukázaly rekordní růst: tržby dosáhly 501 milionů USD, čistý zisk činil 86,9 milionu USD a EBITDA dosáhla 278,2 milionu USD.
IREN očekává, že její AI cloudové služby budou v příštích letech generovat 200–250 milionů USD ročně.
Tato investice a rozšíření infrastruktury zapadají do globálního trendu rostoucí poptávky po AI technologiích, využívaných v oblastech jako generativní jazykové modely, rozpoznávání obrazu či pokročilé simulace.
Po oznámení investice akcie IREN vyskočily o více než 7 % a překročily hranici 40 USD za akcii.
Díky těmto strategickým krokům má IREN skvělou pozici pro další dynamický růst a posílení své role lídra v oblasti cloudové infrastruktury poháněné obnovitelnými zdroji.
Akcie společnosti jsou v silném růstovém trendu, taženém oznámením klíčových novinek ohledně její budoucnosti.
Investoři reagují pozitivně na významné investice do moderní GPU infrastruktury a partnerství s Nvidií.
Zdroj: xStation5
