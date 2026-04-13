Jak velká je hrozba pro evropské aerolinky

Z pohledu trhu patří aerolinky mezi nejzřejmější poražené války s Íránem. Tento konflikt nejen uzavřel mimořádně důležitý letecký koridor přes Blízký východ, ale zároveň vyvolal prudký růst cen leteckého paliva.
Letecké palivo je výrazně vzácnější energetický produkt než ostatní ropné deriváty. To je dobře vidět i ve finančních výkazech aerolinek, kde palivo v průměru tvoří zhruba 30 % provozních nákladů.
Zdroj: Bloomberg Finance
Vzhledem k tomu, že Blízký východ představoval neúměrně velký podíl na globálních dodávkách leteckého paliva, blokáda průlivu a útoky na infrastrukturu zvýšily ceny leteckého paliva o 100 % až 200 % podle regionu. Přirozeným důsledkem by tak byl silný tlak na náklady aerolinek, tedy růst nákladů přibližně o 30 až 60 %.
Je to ale skutečně tak?
Aerolinky se při plánování rozpočtů nespoléhají jen na rozmary trhu a producentů. Využívají finanční nástroje, které jim umožňují eliminovat 70 až 80 % volatility cen paliva. To znamená, že růst o několik desítek procent se v reálném dopadu může zmenšit jen na několik procent.
Z pohledu možných výsledků aerolinek je to pozitivní. Taková strategie však zároveň oslabuje přímou vazbu mezi cenou a poptávkou, a v prostředí trvale omezené nabídky to může znamenat fyzický nedostatek.
Analytici společností Cirium a Bloomberg naznačují, že zatím hlavní letečtí dopravci v Evropě nevykazují známky nabídkového nebo palivového šoku.
Není však možné určit, do jaké míry tyto firmy předjímají politická rozhodnutí a reakce trhu, a do jaké míry jde jen o snahu zachovat klid za každou cenu.
Proti čemu se ale zajistit nedá, je fyzické přetížení leteckých koridorů. Války na Ukrajině a v Íránu zanechávají jen velmi úzký pás nad Kavkazem, kterým mohou letadla cestovat z východní Asie do Evropy a zpět. I zde může být trh stále zaskočen. Eskalace konfliktu na Blízkém východě nemusí zlikvidovat poptávku po cestování, ale může ji přesunout jinam, což se odrazí v objemu přepravy.
Analytický konsenzus ohledně výsledků společností je výrazně negativní. Například po výsledcích Lufthansy za 1. čtvrtletí se očekává čistá ztráta a téměř 10% pokles tržeb. Pravděpodobnější scénář však je, že aerolinky, zejména ty evropské, mohou navzdory velmi slabým očekáváním trhu výsledky za náročné čtvrtletí pozitivně překvapit. Pokud by ale výsledky z nějakého důvodu dopadly ještě hůře než pesimistické odhady, mohlo by to vyvolat skutečný odliv kapitálu ze sektoru.
LHA.DE (D1)
Cena akcie dál udržuje mírný rostoucí trend. Momentum EMA100 a EMA200 zůstává býčí, ale překřížení EMA50 a EMA100 ukazuje na jasný krátkodobý tlak. Obrana trendové linie bude klíčová pro udržení rostoucího trendu a případné umazání ztrát. Pokud prodejci převezmou kontrolu, cílová úroveň pro další korekci se nachází kolem 7,1 EUR. Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Tesla získala pro FSD Supervised nizozemské povolení, čímž se otevírá cesta k širšímu rolloutu v EU
Goldman Sachs: Smíšené výsledky tlumí reakci na silné čtvrtletí
Obnova trhu s ropou potrvá měsíce, varuje Morgan Stanley 🛢️⏳
Nejžhavější akcie trhu? Intel přidal 100 miliard dolarů ⚡
