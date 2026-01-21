Jaký bude další vývoj úrokových sazeb ve Velké Británii❓ Tabák a letenky zvyšují ceny v ekonomice 📈

Inflace ve Spojeném království v prosinci poprvé za pět měsíců zrychlila, když meziroční růst dosáhl 3,4 % oproti listopadovým 3,2 %, čímž překonala očekávání analytiků (3,3 %). K růstu cen přispělo zejména zvýšení spotřební daně z tabáku a dražší letenky. Inflace ve službách, klíčový ukazatel pro Bank of England, vzrostla na 4,5 % z předchozích 4,4 %, ale zůstala pod očekáváním.
Bank of England očekává, že inflace se na jaře přiblíží cíli 2 %, a to díky vládním opatřením, jako je zmrazení cen jízdného na železnici a snížení účtů za energie. Přesto centrální banka směřuje ke konci cyklu snižování úrokových sazeb a pozorně sleduje trh práce kvůli známkám zpomalení. Po zveřejnění dat libra mírně oslabila, ale aktuálně se pohybuje kolem 1,3440 USD a očekávání ohledně budoucího vývoje sazeb zůstávají víceméně nezměněna.
V prosinci vzrostly ceny tabáku o 3 % m/m kvůli odkladu zvýšení daní, zatímco ceny letenek vyskočily o 28,6 % m/m, což vedlo k nejvyšší inflaci v dopravě od roku 2022. Ceny potravin vzrostly o 4,5 % y/y, zejména kvůli pečivu a obilovinám, zatímco poklesy byly zaznamenány v kategoriích jako rekreace, hry a sportovní vybavení.
Zároveň data ukazují na pokles nákladových tlaků v průmyslu – výrobní ceny zůstaly beze změny, zatímco ceny surovin a paliv klesly. Podle ekonomů Bloombergu prosincové zrychlení inflace nezmění postoj Bank of England, protože celkový trend dezinflačního vývoje pokračuje.
Trh práce vykazuje známky oslabení – nejnižší růst mezd od roku 2020 a nezaměstnanost na úrovni 5,1 %, i když počet volných pracovních míst mírně vzrostl. HDP v listopadu překvapil pozitivním výsledkem +0,3 % m/m, což naznačuje určitou odolnost ekonomiky.
Graf zobrazující příspěvky jednotlivých složek k inflaci CPI ve Spojeném království
Zdroj: ONS, Bloomberg Financial Lp
Futures trh aktuálně naznačuje, že Bank of England v roce 2026 provede jedno snížení úrokových sazeb (již plně započteno), přičemž existuje 83% pravděpodobnost druhého takového kroku na konci roku.
Zdroj: Bloomberg Financial Lp
