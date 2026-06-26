📉 Je Microsoft v problémech? Akcie jsou na ročním minimu🔍

Společnost Microsoft byla dlouhodobým pilířem technologického sektoru a jedním z hlavních hybatelů AI boomu. Nyní ale na burze prožívá nelehké období. Zatímco ještě koncem roku 2025 firma atakovala historická maxima nad 500 USD, současná realita ukazuje jiný obrázek a akcie se pohybují kolem 350 USD, celkově se akcie nacházejí 35 % pod svými maximy.
Tvrdá řeč čísel: Výmaz zisků a pád tržní kapitalizace
Pohled na aktuální metriky návratnosti odhaluje, že akcie Microsoftu procházejí hlubokou korekcí. Tržní kapitalizace sice stále dosahuje úctyhodných 2,62 bilionu USD, ale krátkodobý i střednědobý trend je pro investory varovný. Podle aktuálních dat akcie odepsaly za poslední měsíc více než 15 %. Při pohledu na širší časový rámec je situace ještě zřetelnější:
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Od začátku roku (YTD): Akcie se propadly o -27,75 %.
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Za poslední rok (1Y): Výkonnost ukazuje ztrátu -28,98 %.
Pro kontext je třeba dodat, že z dlouhodobého hlediska (3, 5 a 10 let) je Microsoft stále v zelených číslech (desetiletá návratnost přesahuje 600 %), nicméně pro investory, kteří do titulu naskočili v uplynulém roce s vidinou nekonečného AI růstu, představují současná čísla studenou sprchu.
Herní divize v problémech
Zatímco cloudové služby (Azure) a integrace umělé inteligence zůstávají hlavním motorem firmy, velkou pozornost a kritiku aktuálně přitahuje herní divize. Microsoft oznámil plán zdražení konzolí Xbox, které má vejít v platnost v srpnu 2026. Nejedná se přitom o kosmetické úpravy o inflaci, ale o skoky, které pravděpodobně otestují loajalitu hráčů.
Nové cenovky konzolí Xbox (od srpna 2026):
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Xbox Series S (512GB): zdražení z 399,99 USD na 499,99 USD (+100 USD)
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Xbox Series S (1TB): zdražení z 449,99 USD na 599,99 USD (+150 USD)
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Xbox Series X (1TB Digital): zdražení z 599,99 USD na 749,99 USD (+150 USD)
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Xbox Series X (1TB s mechanikou): zdražení z 649,99 USD na obřích 799,99 USD (+150 USD)
Microsoft vs. Big Tech: V roli poraženého
Microsoft je tak v současnosti v roli poraženého, což ukazuje i srovnání s ostatními technologickými giganty. Jak ukazuje roční srovnání výkonnosti, nálada v technologickém sektoru není plošně špatná, ale problém se v posledním roce týká specificky Microsoftu a Mety.
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Absolutní vítěz – Alphabet (GOOGL): Akcie mateřské společnosti Googlu zažily fenomenální poslední rok a připsaly si masivních +98,06 %. Trh jejich kroky evidentně oceňuje nejvíce.
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Silní hráči – Apple a Nvidia: Apple (AAPL) si drží stabilní a velmi silný růst o +36,89 %. Očekávání naplňuje i miláček AI sektoru Nvidia (NVDA), která si připsala solidních +26,27 %.
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Stagnace – Amazon (AMZN): Výkonnost Amazonu zůstala za poslední rok spíše plochá s mírným ziskem +4,56 %.
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Poražení – Meta a Microsoft: Pořadí uzavírají právě tito dva giganti. Meta (META) odepsala -25 %, ale vůbec nejhůře z této vybrané skupiny dopadl právě Microsoft (MSFT) se ztrátou -29 %.
Graf Microsoftu (MSFT.US, D1)
Zdroj: xStation05
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