🚨Je tohle konec bank? Stablecoiny jako USDC chtějí změnit finanční systém🪙

- Stablecoiny už neřeší jen kryptosvět. Testují je Visa, Stripe i velké banky
- USDC patří mezi největší digitální dolary na světě, v oběhu je přibližně 77 miliard USD
- Circle vydělává hlavně na úrocích z rezerv kryjících USDC
- Stablecoiny dnes dolar nenahrazují. Naopak jsou na něm úplně závislé
- Akcie Circle navzdory stablecoinovému šílenství klesly přibližně o 40 % od květnových maxim
- Stablecoiny už neřeší jen kryptosvět. Testují je Visa, Stripe i velké banky
- USDC patří mezi největší digitální dolary na světě, v oběhu je přibližně 77 miliard USD
- Circle vydělává hlavně na úrocích z rezerv kryjících USDC
- Stablecoiny dnes dolar nenahrazují. Naopak jsou na něm úplně závislé
- Akcie Circle navzdory stablecoinovému šílenství klesly přibližně o 40 % od květnových maxim
Stablecoiny měly původně sloužit jen jako nástroj pro kryptoměnové tradery. Dnes se však z digitálních dolarů stává jedno z nejdiskutovanějších témat na Wall Street. Visa testuje vypořádání plateb přes stablecoiny, Stripe umožňuje stablecoinové platby a velké americké banky pracují na vlastních digitálních tokenech. V centru této revoluce stojí společnost Circle, emitent stablecoinu USDC.
USDC je digitální token navázaný na americký dolar v poměru 1:1. Každý token má být krytý rezervami v dolarech nebo krátkodobými americkými státními dluhopisy. Objemy přitom rostou extrémním tempem. Circle ve výsledcích za první kvartál 2026 uvedl, že objem transakcí přes USDC dosáhl 21,5 bilionu dolarů, meziročně o více než 260 % více. Samotný objem USDC v oběhu dosáhl přibližně 77 miliard dolarů.
Někteří investoři proto tvrdí, že stablecoiny mohou v budoucnu zásadně změnit fungování plateb. Mezinárodní převody by mohly být rychlejší, levnější a fungovat nepřetržitě bez klasických bankovních systémů. Stablecoiny dnes už nejsou jen tématem kryptoměn. Postupně pronikají i do tradičních financí. Paradoxem však je, že akcie Circle v posledních týdnech prudce klesají. Od květnových maxim ztratily přibližně 40 % a obchodují se výrazně níže než během počáteční euforie po vstupu na burzu. Investoři si totiž začínají klást otázku, zda současná očekávání nejsou příliš optimistická.
Graf: Vývoj ceny akcie společnosti Circle (CRCL, H1)
Zdroj: xStation5
Realita je zatím mnohem méně revoluční, než tvrdí největší fanoušci kryptoměn. Stablecoiny dnes americký dolar nenahrazují. Naopak jsou na něm úplně závislé. Každý USDC musí být krytý dolarovými rezervami nebo americkými státními dluhopisy. Růst stablecoinů tak momentálně spíše posiluje význam amerického dolaru, než aby ho oslaboval. Pro investory však Circle představuje jednu z nejzajímavějších sázek na budoucnost digitálních financí. Otázkou zůstává, zda se stablecoiny stanou jen modernější formou plateb, nebo základem úplně nového finančního systému.
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