JPMorgan spouští bezpečnostní investiční plán za 10 miliard USD v rámci podpory americké suverenity

-
JPMorgan investuje až 10 miliard USD do sektorů klíčových pro národní bezpečnost.
-
Cílem je snížit závislost na zahraničních dodávkách, zejména z Číny.
-
Banka podpoří obranný průmysl, energetiku, výrobu i pokročilé technologie.
-
Iniciativa je součástí širšího desetiletého plánu v hodnotě 1,5 bilionu USD.
-
JPMorgan investuje až 10 miliard USD do sektorů klíčových pro národní bezpečnost.
-
Cílem je snížit závislost na zahraničních dodávkách, zejména z Číny.
-
Banka podpoří obranný průmysl, energetiku, výrobu i pokročilé technologie.
-
Iniciativa je součástí širšího desetiletého plánu v hodnotě 1,5 bilionu USD.
JPMorgan Chase oznámila novou iniciativu, v jejímž rámci plánuje investovat až 10 miliard dolarů do amerických firem, které jsou považovány za klíčové pro národní bezpečnost a ekonomickou odolnost. Tento krok je součástí širšího desetiletého závazku banky ve výši 1,5 bilionu dolarů, jehož cílem je podpora amerického hospodářského růstu, zejména v oblastech obrany, energetiky a domácí výroby.
Investice budou realizovány formou přímého kapitálu a venture kapitálových vstupů. JPMorgan tím reaguje na rostoucí tlak na modernizaci infrastruktury a snahu omezit závislost USA na zahraničních dodavatelských řetězcích, a to především v sektorech jako jsou polovodiče, čistá energie, farmacie nebo vzácné nerosty. Význam tohoto přístupu vzrostl po opětovném vyhrocení obchodní války mezi USA a Čínou, kterou oživil prezident Donald Trump.
Bankovní gigant plánuje rozdělit investice do čtyř strategických oblastí:
-
Výroba a dodavatelské řetězce
-
Obrana a letecký průmysl
-
Energetická nezávislost
-
Pokročilé technologie, jako umělá inteligence či kvantové výpočty
Tyto oblasti zahrnují celkem 27 pododvětví, včetně lodního stavitelství, jaderné energie, nanomateriálů nebo bezpečné komunikace. JPMorgan plánuje podporovat nejen velké korporace, ale i středně velké podniky, které tvoří páteř americké výrobní základny.
V rámci nové iniciativy banka:
-
Najme nové bankéře a investiční odborníky pro zajištění expanze,
-
Založí externí poradní radu složenou z představitelů veřejného i soukromého sektoru,
-
Rozšíří výzkum v oblasti zranitelnosti dodavatelských řetězců a nových technologií prostřednictvím svého Centra pro geopolitiku.
Podle vedení banky se JPMorgan již podílela na několika transakcích, včetně financování americké těžební společnosti MP Materials, zaměřené na vzácné zeminy. Více než 100 jednání s klienty a vládou naznačuje vysokou aktivitu v hledání nových projektů. Jamie Dimon, předseda představenstva a CEO JPMorgan, zároveň upozornil na potřebu rychlejších regulatorních procesů a reformy pracovní politiky, které by umožnily rychlejší pokrok.
Graf JPM.US (D1)
Akcie JPMorgan Chase se aktuálně obchodují na ceně 307,39 USD a po krátkodobém oslabení nalezly podporu na úrovni 50denního klouzavého průměru EMA (302,07 USD). Tento odraz naznačuje, že býci zatím udržují kontrolu nad trhem. Dlouhodobý SMA 100 (290,86 USD) zůstává hluboko pod aktuální cenou a potvrzuje stabilní rostoucí trend.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Akcie J.B. Hunt posilují o 18 % po silných výsledcích za 3. čtvrtletí 🚀
Visa věří, že stablecoiny mohou proniknout na kreditní trh v hodnotě 40 bilionů USD
OpenAI chystá gigantický infrastrukturní projekt za 400 miliard USD: strategie, rizika a realita
Apple přichází o dalšího lídra v oblasti AI uprostřed rostoucí války o talenty
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.