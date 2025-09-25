Kakao klesá téměř o 2 % pod úroveň 7 000 USD kvůli dešťům v Africe 📉

Ceny kakaa klesly o více než 40 % od vrcholu téměř 13 000 USD/t v roce 2024 a nyní se obchodují pod klíčovou psychologickou a technickou zónou 7 000 USD/t.
- Pokles přichází v době, kdy se zlepšují očekávání na straně nabídky a slábne poptávka, což obrací loňskou rally, taženou suchem, chorobami plodin a špatnou úrodou v západní Africe.
- Vyšší srážky a kvetení stromů na Pobřeží slonoviny a v Ghaně zvyšují odhady produkce a zmírňují obavy z nedostatku.
- Západní Afrika, která je zodpovědná za 70 % světové produkce kakaa, je podle očekávání na cestě k obnovení sklizní po loňském propadu způsobeném nepříznivým počasím a chorobami.
- Vysoké ceny kakaa v kombinaci s americkými cly na čokoládu mohou dále tlumit spotřebitelskou poptávku. Analytici to vidí jako další protivítr pro ceny směrem do roku 2025.
- Rostoucí produkce v letošním roce výrazně zvýší nabídku a pomůže napravit nerovnováhu, která v roce 2024 hnala ceny vzhůru.
- Rabobank očekává významný přebytek v sezóně 2025/26 díky růstu produkce v Ekvádoru, Brazílii, Peru, Nigérii a Kamerunu spolu s obnovou v západní Africe.
- Ceny kakaa by měly v krátkém a střednědobém horizontu postupně klesat, i když krátkodobé odrazy nelze vyloučit. Omezená rizika na straně nabídky na Pobřeží slonoviny a v Ghaně by však měla udržet ceny nad 3 000 USD/t i v medvědím scénáři.
Při pohledu na graf kakaa lze vidět formaci hlava a ramena, přičemž ceny futures se nyní nacházejí v blízkosti možné „linie krku“ této formace.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
