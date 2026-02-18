Kakao letos klesá o 45 % 🚩Výprodej nabírá na síle

ICE kakaové futures (COCOA) dnes klesly o více než 6 %, protože obchodníci nadále odkládají nákupy v Pobřeží slonoviny a Ghaně, a to navzdory prudkému snížení farmářských cen v Ghaně. Newyorské futures na kakao klesají již sedmý den v řadě. Od začátku roku klesly futures na kakao v Londýně i New Yorku přibližně o 45 %. Ceny jsou nyní na nejnižší úrovni od září 2023, čímž téměř zcela vymazaly spekulativní růst zaznamenaný v roce 2024.
- Ghana (druhý největší producent na světě) minulý týden snížila ceny farmářů o téměř 30 %. Pobřeží slonoviny (největší producent) prohlásilo, že nebude upravovat ceny farmářů před koncem aktuální hlavní sklizňové sezóny 31. března, i když zprávy naznačují, že zvažuje snížení.
- Tlak na pokles cen přetrvává, protože kupující se zdráhají platit oficiální ceny za kakaové boby v Ghaně a Pobřeží slonoviny; snížení cen v Ghaně v kombinaci s oslabením poptávky pravděpodobně donutí Pobřeží slonoviny, aby také přistoupilo k úpravě cen.
- Výhled trhu: ceny mohou zůstat pod tlakem, protože slabší poptávka a zlepšující se výhled sklizně v západní Africe zvyšují očekávání přebytku nabídky a poptávky až do roku 2027.
- Strukturální rizika produkce však mohou omezit rozsah hlubšího výprodeje. Jakékoli oživení poptávky vyvolané nižšími cenami by také mohlo rychle změnit sentiment a udržet vysokou volatilitu.
Z technického hlediska klesl denní RSI pro kakao na přibližně 20, což naznačuje extrémní přeprodané podmínky, což je pro trh s kakaem velmi neobvyklé. Širší trend však zůstává medvědí, přičemž prodejci mají pevně pod kontrolou.
Zdroj: xStation5
