🍫 Kakao testuje podporu na úrovni 5 000 USD

Navzdory prudkému poklesu cen kakaa z rekordních maxim v roce 2024 zůstává čokoládový průmysl pod tlakem. Globální poptávka vykazuje známky strukturální slabosti a zpracovatelé bojují s udržením ziskovosti, protože stále pracují se zásobami nakoupenými za historicky vysoké ceny.
Ostrá cenová korekce
Od dosažení historických maxim v prosinci 2024 ztratily futures na kakao více než polovinu své hodnoty. Nedávná volatilita zesílila, částečně kvůli přeskládání komoditních indexů. Přestože se očekával krátkodobý příliv kapitálu, fondy pravděpodobně rozložily svou expozici v čase. Dnes kakao klesá o více než 3 %, krátce se dostalo pod hranici 5 000 USD za tunu – nejnižší úroveň od konce listopadu. I přes tento výrazný výprodej zůstává komodita drahá v historickém kontextu, ceny jsou stále výrazně výše než před čtyřmi až pěti lety.
Zničená poptávka zasahuje zpracování
Hlavní brzdou pro růst cen je tzv. destrukce poptávky. Rekordní ceny v roce 2024 donutily spotřebitele omezit nákupy čokolády a výrobci začali měnit receptury, nahrazovat kakao levnějšími surovinami nebo přidávat více plniv, jako jsou ořechy.
To se odráží v údajích o zpracování – klíčovém ukazateli poptávky po kakau:
-
Evropa: zpracování ve 4. čtvrtletí 2025 odhadem pokleslo o 3 % meziročně
-
Asie: nejprudší propad, odhadem o 12 %
-
Severní Amerika: jediný region s mírným růstem (+1,2 %), a to díky otevření dvou nových zpracovatelských závodů
Evropská data budou zveřejněna 15. ledna ráno, americká ve stejný den odpoledne. Asijská data budou následovat v pátek 16. ledna. Vzhledem k slabým očekáváním trh zřejmě slabost již předem započítává. Odborníci upozorňují, že marže evropských zpracovatelů klesly pod bod zvratu již v srpnu a v prosinci dosáhly rekordních minim, což firmy donutilo omezit investice i výrobu.
Krize u zdroje: Pobřeží slonoviny
Propad cen na burzách v New Yorku a Londýně vyvolal krizi u největšího světového producenta – Pobřeží slonoviny. Místní vývozci čelí tlaku mezi státem stanovenou výkupní cenou a klesajícími tržními cenami.
Současná situace je kritická:
-
Výkupní cena: 2 800 CFA franků za kilogram (cca 4,97 USD)
-
Tržní ceny kolem 5 000 USD za tunu znamenají nulovou marži pro vývozce, což vede k problémům s likviditou a přetížení přístavů
-
Obchodníci žádají vládní dotace nebo daňové úlevy, ale regulační úřad CCC odmítl jakékoli snížení výkupní ceny
Kdy se úleva dostaví ke spotřebitelům?
Navzdory prudkému poklesu nákladů na surovinu spotřebitelé nemohou čekat okamžité zlevnění čokolády. Většina kakaových bobů zpracovaných ve 4. čtvrtletí 2025 byla nakoupena před tímto propadem cen. Analytici očekávají zlevnění až v druhé polovině roku 2026. Do té doby bude trh nadále tížen nízkými maržemi a nedostatečně využitou kapacitou. Návrat extrémně nízkých cen z období pandemie je navíc velmi nepravděpodobný.
Technický výhled
Ceny poklesly směrem k hladině 5 000 USD, čímž došlo k neplatnosti možné inverzní formace Hlava a ramena (oRGR). Pokud se však udrží nad listopadovými minimy, může se vytvořit formace dvojité dno, s krkem poblíž úrovně 6 300 USD. Není vyloučeno, že slabá data o zpracování kakaa mohou paradoxně vyvolat krátkodobou růstovou reakci, podobně jako v říjnu, kdy trh zaznamenal dočasnou korekci v rámci dlouhodobého medvědího trendu.
