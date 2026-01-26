Kanada v celní palbě. Trhy reagují na politické napětí v Severní Americe

Nedávné výhrůžky prezidenta Trumpa vůči Kanadě, zahrnující potenciální zavedení 100% cel na veškeré kanadské zboží, ukazují, že obchod přestal být čistě ekonomickým nástrojem a stává se nástrojem zahraniční politiky. Dohoda mezi Ottawou a Pekingem, která snižuje cla na řepku a elektromobily, se stala záminkou pro eskalaci rétoriky, jež by mohla mít dalekosáhlé důsledky pro stabilitu severoamerických trhů.
Klíčovým destabilizačním faktorem není samotný rozsah potenciálních cel, ale nepředvídatelnost kroků a absence jasných pravidel. Tato situace zvyšuje volatilitu na měnových, komoditních i obchodních trzích. Zvlášť citlivý je měnový pár USD/CAD, který může být pod značným tlakem. Riziko cel ohrožuje kanadský export i hospodářský růst, což oslabuje kanadský dolar vůči americkému. Kanada je zároveň významným exportérem ropy a kovů, takže narušení obchodu se promítá do cen komodit a následně zpětně ovlivňuje i směnný kurz.
Zvyšující se nejistota vede ke krátkodobým výkyvům volatility USD/CAD, zejména ve chvílích, kdy se objevují nové informace o možných clech nebo prohlášení z Bílého domu. Hrozba odvetných opatření ze strany Kanady a přehodnocení dohody USMCA, tedy severoamerické dohody o volném obchodu mezi USA, Kanadou a Mexikem, přidává další vrstvu nestability. Tato situace vytváří tlak jak na posílení amerického dolaru, tak na výrazné pohyby kanadského dolaru v reakci na změny v exportu a obchodních tocích.
V této fázi reaguje Kanada klidně a zdůrazňuje, že dohoda s Čínou se týká pouze vybraných sektorů a zůstává v souladu se zásadami dohody USMCA. Premiér Carney označil kroky USA za součást širšího vyjednávacího rámce, který se zaměřuje na ochranu hranic, dostupnost cen a diverzifikaci obchodu mimo Spojené státy. Přístup Kanady ukazuje, že konzistentní dodržování pravidel a stabilní hospodářská politika mohou pomoci zmírnit napětí – i tváří v tvář přímým hrozbám ze strany obchodního partnera.
Zdroj: xStation5
