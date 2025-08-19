KÁVA roste o 2,5 % na dvouměsíční maximum kvůli chladnému počasí v Brazílii 📈

Futures na ICE Arabica Coffee (COFFEE) dnes přidávají téměř 3 %, protože trh započítává omezenou nabídku. Chladné počasí a mrazy v hlavních pěstitelských regionech mohou v letošním roce zasáhnout produkci. Podle McDougall Global View může být ohrožen nejen letošní sklizeň 2025, ale i sklizeň 2026 kvůli stresu raného kvetení a dalším chladným povětrnostním vzorcům. Jak vidíme na grafu, káva odolává klesajícímu cenovému kanálu, vystoupala nad EMA50 i EMA200, což může nahrávat kupujícím.
Zdroj: xStation5
Analýza Coffee CoT Reportu
Otevřený zájem klesl zhruba o 16 000 kontraktů – to ukazuje, že někteří hráči se stáhli z trhu, což signalizuje jasný odliv kapitálu v uplynulém týdnu.
Producenti/obchodníci (hedgeři):
- Silně netto short, přibližně 59,5 tis. shortů oproti 30,9 tis. longům.
- Toto je klasický signál: farmáři a exportéři zajišťují produkci, protože se obávají nižších cen.
Swap dealeri (často banky, strukturální hedging):
- Významná redukce pozic, zejména shortů (-8,3 tis.).
- To naznačuje, že riziko vracejí zpět na trh a sami nejsou ochotni držet expozici.
Managed money (spekulativní fondy):
- Stále zůstávají výrazně long (34,6 tis. longů oproti 10,3 tis. shortů), ale snížili long expozici (-3,2 tis.).
- Současně snížili i shorty, což znamená, že celková účast klesá – menší agresivita na obou stranách.
Other reportables (např. CTA, menší fondy):
- Smíšený obrázek: nárůst longů (+721) a shortů (+1,95 tis.), ale prudký pokles spreadových aktivit (-6,4 tis.).
- To naznačuje méně arbitráží a méně neutrálních strategií, tedy nižší technickou likviditu trhu.
Tržní struktura (podíl OI)
- Producenti drží asi 41 % otevřeného zájmu na short straně a jen 21 % na long straně – fundamentálně je trh silně zajištěn proti poklesu.
- Managed money představuje 24 % longů oproti 7 % shortů – spekulanti zůstávají netto býčí, ale méně než před týdnem.
- Největší hráči (top 4–8 obchodníků) kontrolují až 26 % celkových shortů – vysoká koncentrace činí trh citlivým na jejich kroky.
- Nejvýznamnější změnou je, že producenti přidali shorty (+1,5 tis.), zatímco fondy snížily longy (-3,2 tis.). Otevřený zájem celkově klesl, což ukazuje na uzavírání pozic – pravděpodobně realizace zisků nebo redukce rizika. Celkový tón: méně entuziasmu od fondů, více hedgingového tlaku od producentů.
Dopady na obchodování
- Fundamenty: producenti sází na nižší ceny, což vytváří převis nabídky.
- Spekulanti: zůstávají long, ale s menší důvěrou – býci ztrácejí jistotu a mohou ustoupit pod tlakem nabídky.
- Koncentrace velkých hráčů: vysoká short expozice zvyšuje riziko prudších poklesů, pokud fondy budou dál omezovat longy.
- Krátkodobě: trh působí slaběji, s prostorem pro korekci směrem dolů.
- Dlouhodobě: pokud se nezlepší fundamenty (počasí v Brazílii, výnosy, logistické náklady), trvalý hedgingový tlak bude omezovat růstový potenciál trhu.
Zdroj: CoT, CFTC
