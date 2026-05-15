Kevin Warsh čelí zatím největšímu testu Fedu. Trump chce snížení sazeb, inflace říká „ne“

Jmenování Kevina Warshe novým předsedou Federálního rezervního systému otevírá novou kapitolu měnové politiky USA. Zároveň ho ale staví do mimořádně obtížné pozice. Donald Trump už měsíce otevřeně vyzývá k okamžitému snížení úrokových sazeb. Tvrdí, že náklady na půjčky zůstávají příliš vysoké a brzdí ekonomiku. Problémem však je, že současné makroekonomické podmínky dávají Fedu jen velmi malý prostor k manévrování.
Nejnovější údaje o inflaci CPI a PPI za duben byly ještě vyšší než již revidované odhady ekonomů. To posiluje názor, že inflační tlak v americké ekonomice zůstává silný. Za takových podmínek by bylo rychlé snižování sazeb z ekonomického hlediska obtížně obhajitelné. Snadno by mohlo být vnímáno spíše jako politické rozhodnutí než jako krok založený na datech.
Právě zde se začíná objevovat největší riziko pro Warshe. Pokud by se nový předseda Fedu pokusil oplatit Trumpovi politickou podporu tím, že by prosazoval snížení sazeb navzdory přetrvávající inflaci, okamžitě by čelil obviněním z narušení nezávislosti centrální banky. Pro finanční trhy by to byl signál, že Fed začíná následovat očekávání Bílého domu místo makroekonomických dat. Takový scénář by mohl podkopat důvěryhodnost celé instituce.
Navíc ani předseda Fedu nemá zcela volné ruce. O úrokových sazbách rozhoduje kolektivně FOMC, včetně dalších guvernérů a prezidentů regionálních bank Federálního rezervního systému. To znamená, že Warsh by nemohl prosadit snížení sazeb sám, pokud by zbytek výboru věřil, že inflace zůstává příliš vysoká.
Mnohem pravděpodobnějším scénářem je, že se Warsh pokusí změnit Fed jiným způsobem. Může pokračovat ve snižování bilance centrální banky. O tomto tématu opakovaně mluvil už před svou nominací. Warsh dlouhodobě kritizuje masivní expanzi aktiv Fedu po nedávných krizích. Domnívá se, že centrální banka se příliš hluboce zapojila do finančních trhů.
Situaci novému předsedovi zároveň dále komplikují geopolitické napětí. Pokračující konflikt v Perském zálivu drží ceny ropy a energií na zvýšených úrovních. To následně podporuje inflační tlak. Dokud zůstanou ceny energií vysoké, bude mít Fed omezený prostor k uvolnění měnové politiky bez rizika dalšího zrychlení inflace. Dluhopisový trh už signalizuje obavy, že inflace a zvýšené výnosy mohou přetrvat mnohem déle.
Warsh tak vstupuje do Fedu v mimořádně obtížném okamžiku. Ocitá se mezi politickým tlakem Trumpa a tvrdou realitou přetrvávající inflace. Brzy se ukáže, zda chce jednat především jako loajální prezidentský nominant, nebo jako nezávislý strážce měnové stability USA.
