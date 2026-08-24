Krypto novinky: Bitcoin znovu nabírá sílu, Dalio varuje před dluhovou krizí a DeFi mezitím zasáhl další útok ⚠️

Na kryptoměnovém trhu přibývají optimistické signály. Standard Chartered připouští, že její cíl 100 000 USD za Bitcoin do konce roku může být příliš konzervativní, zatímco miliardář Ray Dalio znovu upozorňuje na rostoucí zadlužení Spojených států a vedle zlata doporučuje určitou expozici vůči Bitcoinu. Vedle pozitivního vývoje trhu ale pokračují bezpečnostní problémy v decentralizovaných financích a další země zpřesňují regulaci kryptoměnových společností.
Standard Chartered: Bitcoin může zamířit až k historickému maximu
- Geoff Kendrick, globální šéf výzkumu digitálních aktiv ve Standard Chartered, připustil, že jeho současný výhled pro Bitcoin může být až příliš opatrný. Banka očekává do konce roku cenu kolem 100 000 USD, podle Kendricka však nově existuje možnost, že Bitcoin zamíří ještě výše.
- Dalším významným cílem by mohlo být historické maximum kolem 126 000 USD. Poslední růst Bitcoinu byl podle Kendricka z velké části podporován uzavíráním krátkých pozic, zároveň se ale začínají zotavovat také přítoky kapitálu do amerických spotových bitcoinových ETF.
- Pozitivním faktorem může být i relativně nízký objem otevřených pozic na derivátovém trhu. Pokud bude cena pokračovat v růstu, může se postupně vracet další kapitál a posilovat pozitivní momentum.
- Standard Chartered přitom ještě v únoru snížila svůj výhled pro konec roku ze 150 000 USD na 100 000 USD. Nynější komentáře tak naznačují, že situace na trhu se vyvíjí příznivěji, než banka před několika měsíci očekávala.
Ray Dalio doporučuje zlato a „trochu Bitcoinu“
- Pozornost přitáhl také miliardář a zakladatel Bridgewater Associates Ray Dalio. Ten opět varoval před rostoucím americkým zadlužením a možností, že Spojené státy mohou během několika příštích let čelit dluhové krizi.
- Dalio dlouhodobě preferuje jako bezpečné aktivum především zlato a investorům nyní doporučuje zvážit alokaci přibližně 10–15 % portfolia do zlata. Zároveň ale uvedl, že by proti dluhovým aktivům preferoval zlato a také „trochu Bitcoinu“.
- Jeho postoj k Bitcoinu je zajímavý především proto, že v minulosti byl vůči kryptoměně podstatně opatrnější. Stále nepovažuje Bitcoin za plnohodnotnou náhradu zlata, postupně jej však více akceptuje jako alternativní zajištění proti měnovému a dluhovému riziku.
Pakistan zavádí licenční režim pro kryptoměnové firmy
- Regulace kryptoměnového trhu mezitím postupuje také v Pákistánu. Tamní Virtual Assets Regulatory Authority spustila licenční portál pro kryptoměnové burzy a další poskytovatele služeb s virtuálními aktivy.
- Společnosti, které v zemi poskytovaly služby nejpozději k 5. březnu, musí do 5. září podat žádost o takzvaný no-objection certificate. Pokud tak neučiní, budou muset svou činnost ukončit.
- Nový režim se vztahuje na domácí i zahraniční společnosti působící na pákistánském trhu. Země tím přechází od samotného vytváření kryptoměnové legislativy k jejímu praktickému vymáhání.
Banky testují ochranu kryptoměn před kvantovými počítači
- Banky a regulátoři z Evropy, Blízkého východu a Asie se zapojili do pilotního projektu zaměřeného na kvantově odolné zabezpečení digitálních aktiv. Projekt má otestovat infrastrukturu pro kryptoměnové peněženky a blockchainové převody, která by měla odolat budoucím útokům využívajícím kvantové počítače.
- Pilotní projekt využívá postkvantový standard digitálních podpisů ML-DSA-65 a probíhá na testovací síti NEAR. Zapojily se do něj finanční instituce i regulační orgány z několika zemí.
- Kvantové počítače zatím nepředstavují bezprostřední hrozbu pro běžné kryptoměnové transakce, finanční sektor se však snaží připravovat s předstihem. Dostatečně výkonné kvantové systémy by v budoucnu mohly ohrozit některé dnes používané kryptografické metody.
Term Finance přišel při útoku o 8,5 milionu USD
- Negativní zpráva přišla z oblasti decentralizovaných financí. Útočník podle bezpečnostních společností odčerpal z trezorů protokolu Term Finance aktiva v hodnotě přibližně 8,5 milionu USD.
- Podle předběžných informací mohl útočník levně získat většinu málo rozšířeného governance tokenu a následně prosadit návrhy, které mu umožnily převzít kontrolu nad trezory. Odčerpáno bylo přibližně 2 843 ETH a 1,68 milionu USDC.
- Ztráta představovala zhruba 68 % aktiv, která byla před útokem uložena v produktu Term Meta Vaults. Term Labs následně tyto trezory definitivně uzavřel pro nové vklady a odebral jim správní pravomoci DAO. Výběry prostředků zůstaly otevřené.
- Samotné základní úvěrové trhy Term Finance podle dosavadního vyšetřování zasaženy nebyly. Incident ale znovu upozorňuje na riziko spojené nejen s chybami v kódu, ale také se správou decentralizovaných protokolů, pokud lze hlasovací sílu získat příliš snadno.
Zjistěte, jak obchodovat kryptoměny:
- Jak investovat do Bitcoinu (BTC) – průvodce pro začátečníky
- Co je Ethereum? Průvodce pro začátečníky investováním do krypto ETP
- Kryptoměny: Jak investovat v roce 2026 a přijde růst trhu?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 40 populárních kryptoměn s pákovým efektem!
- Pozice na nákup (long) i prodej (short)
- Možnost obchodování s pákou 1:2
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kryptoměny: Jak začít investovat bezpečně a efektivně v roce 2025
- Jak investovat do Bitcoinu?
- Day trading pro začátečníky – Co je intradenní obchodování?
Shrnutí trhů: Opatrné oživení v Evropě po poklesu cen ropy
Nikkei 225 obrací ranní ztráty
Írán slibuje odvetu za nové sankce USA 🚨
Graf dne: EURUSD pod tlakem dolaru. Bessent, PCE a Jackson Hole určí další směr
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.