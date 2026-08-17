Krypto novinky: Spor uvnitř BitMartu eskaluje, BERA treasury odepsala přes 75 % hodnoty a Chainalysis žaluje USA kvůli kontraktu za 95 milionů USD 🚨

Kryptoměnový sektor vstupuje do nového týdne ve znamení sporů, regulatorních zásahů a výrazných ztrát některých firemních kryptoportfolií.
BitMart čelí nejasnostem kolem klientských prostředků
- Oficiální čínský účet burzy BitMart na síti X veřejně vyzval zakladatele Sheldona Xia, aby vysvětlil, kde se nacházejí prostředky uživatelů, a do středy předložil plán jejich splacení. Podle zveřejněného příspěvku mají někteří klienti stále problémy s výběry a část zaměstnanců údajně nedostala konečnou mzdu či kompenzace.
- Situaci komplikuje skutečnost, že není jasné, kdo příspěvek zveřejnil ani zda má společnost nad čínským účtem stále kontrolu. Xia tvrzení označil za smyšlená a uvedl, že hodlá věc řešit právní cestou. Zároveň odmítl, že by BitMart zneužil klientská aktiva.
- Napětí přichází krátce poté, co BitMart oznámil ukončení provozu své burzy. Obchodování má skončit 26. srpna, zatímco úplné ukončení provozu je naplánováno na 31. ledna.
- Pozornost přitahuje také pohyb prostředků v peněženkách připisovaných BitMartu. Jejich hodnota podle dat Arkham klesla z přibližně 102 milionů USD 6. července na asi 36,5 milionu USD. Samotný pokles však není důkazem ztráty klientských aktiv, protože může souviset s výběry zákazníků, přesuny mezi peněženkami nebo konsolidací prostředků.
Bitpanda dostala pokutu podle MiCA
- Rakouský finanční regulátor FMA udělil kryptoměnové platformě Bitpanda pokutu 70 000 eur za porušení evropského nařízení MiCA. Jde o první zveřejněnou pravomocnou sankci tohoto typu v Rakousku.
- Problém se týkal především formálních a časových požadavků. Bitpanda podle regulátora nepředložila požadovaný white paper nejméně 20 pracovních dnů před jeho zveřejněním a část marketingové komunikace publikovala příliš brzy. V dalších materiálech navíc chyběly některé povinné informace a kontaktní údaje.
- Bitpanda zdůraznila, že nedostatky neovlivnily klientské prostředky ani bezpečnost platformy a zákazníci neutrpěli finanční škodu. Firma podle svých slov problémy po upozornění regulátora napravila.
- Případ je nicméně zajímavý pro celý evropský kryptoměnový sektor, protože ukazuje, že regulátoři začínají požadavky MiCA aktivně vymáhat i v oblasti dokumentace a marketingu.
Sázka Greenlane na BERA se propadla o více než 75 %
- Výrazně horší zprávy přinesla společnost Greenlane Holdings, která změnila svou treasury strategii a zaměřila ji na token BERA projektu Berachain.
- Na konci druhého čtvrtletí držela přibližně 81,3 milionu BERA a ekvivalentních tokenů, jejichž účetní pořizovací hodnota činila kolem 70 milionů USD. Reálná hodnota portfolia však klesla na pouhých 16,4 milionu USD, tedy přibližně o 76,6 % pod pořizovací cenu.
- Greenlane kvůli digitálním aktivům zaúčtovala ve čtvrtletí nerealizovanou ztrátu 19,1 milionu USD a celkově skončila s čistou ztrátou 24,8 milionu USD. Výnosy ze stakingu a dalších výnosových strategií přitom dosáhly jen 309 000 USD.
- Případ ukazuje rizikovost firemních krypto treasury strategií postavených na méně etablovaných tokenech. BERA od začátku roku ztratila přibližně 76 % hodnoty.
Chainalysis žaluje americkou vládu kvůli kontraktu za 95 milionů USD
- Další spor se odehrává mezi blockchainovou analytickou společností Chainalysis a americkou vládou. Firma napadla rozhodnutí imigračního a celního úřadu ICE přidělit kontrakt konkurenční společnosti TRM Labs bez standardního výběrového řízení.
- Kontrakt má hodnotu přibližně 94,6 milionu USD a zahrnuje forenzní software a podpůrné služby pro vyšetřování amerických bezpečnostních složek. Platit má od července 2026 do června 2027.
- Chainalysis tvrdí, že rozhodnutí ICE bylo svévolné a nepřiměřené. Podrobnosti námitek však zatím nejsou veřejné, protože část soudních dokumentů obsahuje důvěrné obchodní informace. TRM Labs do řízení vstoupila jako zainteresovaná strana a ústní jednání je naplánováno na začátek září.
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