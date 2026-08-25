Krypto novinky: USA přitvrzují vůči Íránu, Strive přikupuje Bitcoin, Strategy naopak drží hotovost 🪙

Na kryptoměnovém trhu se objevila další série důležitých zpráv. Spojené státy rozšířily sankční rámec vůči Íránu také na sektor digitálních aktiv, zatímco společnost Strive pokračuje v budování rozsáhlé bitcoinové rezervy. Strategy naopak minulý týden další Bitcoin nenakoupila a výrazně navýšila svou hotovostní pozici. BNB Chain mezitím dokončil významnou aktualizaci sítě a využívání stablecoinů pro běžné platby dál rychle roste.
USA rozšiřují sankce proti Íránu na kryptoměny
- Americké ministerstvo financí rozšířilo sankční opatření proti Íránu také na sektor digitálních aktiv. Úřad OFAC tak nově získává širší možnosti postihovat zahraniční osoby a společnosti, které působí v íránském kryptoměnovém sektoru nebo mu poskytují služby.
- Washington tvrdí, že Írán stále častěji využívá kryptoměny k obcházení mezinárodních sankcí, včetně transakcí spojených s prodejem ropy. Americké úřady konkrétně obvinily ukrajinského brokera Ivana Obukhova působícího ve Spojených arabských emirátech, že od roku 2023 zpracoval kryptoměnové platby přesahující 100 milionů USD související s prodejem íránské ropy.
- Součástí nového balíčku jsou sankce proti téměř 60 subjektům, jednotlivcům a plavidlům spojeným mimo jiné s íránským ropným, jaderným, raketovým a kybernetickým sektorem.
Strive nakoupila Bitcoin za dalších 81,5 milionu USD
- Společnost Strive pokračuje v agresivním budování bitcoinové rezervy. Minulý týden nakoupila dalších 1 110 BTC za přibližně 81,5 milionu USD, přičemž průměrná nákupní cena dosáhla 73 409 USD za Bitcoin včetně poplatků.
- Celkové držení společnosti se tím zvýšilo na 21 356 BTC. Podle BitcoinTreasuries.NET se tak Strive zařadila na sedmé místo mezi veřejně obchodovanými společnostmi s největší bitcoinovou rezervou.
- Investoři na další rozšiřování bitcoinové pozice reagovali pozitivně a akcie Strive v pondělí vzrostly o více než 8 %. Firma přitom po nákupech stále disponovala hotovostí a jejími ekvivalenty ve výši přibližně 171,9 milionu USD.
Strategy získala 2 miliardy USD, Bitcoin ale nepřikoupila
- Opačný přístup minulý týden zvolila Strategy. Největší veřejně obchodovaný firemní držitel Bitcoinu získal prodejem kmenových akcií přibližně 2 miliardy USD, tentokrát však prostředky okamžitě nepoužil k dalším nákupům kryptoměny.
- Firma místo toho posílila dolarové rezervy a vytvořila nový hotovostní účet. Celkově nyní drží přibližně 6,69 miliardy USD v hotovosti napříč dvěma rezervami.
- Strategy přitom nadále vlastní 840 447 BTC, za které historicky zaplatila přibližně 63,36 miliardy USD. Průměrná pořizovací cena činí 75 385 USD za BTC.
- Vysoká hotovostní rezerva poskytuje managementu větší flexibilitu. Prostředky mohou být později použity nejen na další nákup Bitcoinu, ale také na dividendy z prioritních akcií, splácení dluhu nebo zpětné odkupy cenných papírů.
BNB Chain zvýšil bezpečnost a potenciální propustnost
- BNB Smart Chain aktivoval aktualizaci Pasteur, která se zaměřuje především na bezpečnost bridge infrastruktury, správu validátorů a efektivnější tvorbu bloků.
- Změny mají odstranit některé mezery při ověřování transakcí mezi blockchainy a zároveň umožnit efektivnější využití dostupné kapacity jednotlivých bloků.
- V kontrolovaných testech se propustnost zvýšila z přibližně 1 237 na 2 324 transakcí za sekundu, tedy asi o 88 %. Nejde však o hodnoty naměřené přímo na hlavní síti, takže skutečný dopad aktualizace bude možné posoudit až podle jejího provozu v praxi.
Stablecoinové karty mohou do roku 2028 překonat 50 miliard USD
- Výrazný růst pokračuje také v oblasti stablecoinových plateb. Podle společnosti RedotPay by roční objem plateb prostřednictvím karet napojených na stablecoiny mohl do roku 2028 dosáhnout až 50 miliard USD.
- Jen během července překonal měsíční objem těchto karetních plateb hranici 1 miliardy USD. Stablecoiny se tak postupně posouvají od nástroje využívaného převážně uvnitř kryptoměnového trhu směrem k běžným platbám a přeshraničním převodům.
- Největší potenciál vidí RedotPay aktuálně v Latinské Americe a Africe, kde mohou stablecoiny řešit problémy spojené s drahými přeshraničními platbami, slabšími lokálními měnami nebo omezeným přístupem k tradičním finančním službám.
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