Krypto zprávy 📈 Bitcoin se odráží a blíží se k úrovni 80 000 USD

Na pozadí optimismu na globálních akciových trzích dnes Bitcoin vystoupal nad 79 000 USD a pokouší se o trvalejší průraz rezistence na úrovni 80 000 USD. Tato úroveň není definována pouze svým „kulatým“ psychologickým významem, ale také on-chain ukazatelem True Market Mean a pozicováním dealerů. Příliv kapitálu do Bitcoinu se zlepšil díky institucionální poptávce a nákupům přes ETF, distribuce však stále pokračuje při relativně slabé spotové poptávce.
Při pohledu na graf je současná fáze odrazu po poklesu jasně delší než ta předchozí a její procentní rozsah je také větší. Samo o sobě to však nezaručuje návrat do uptrendu. Zóna 82 000 až 83 000 USD, kde se nachází 200 EMA červená linie, se může v případě trvalejšího průrazu nad 80 000 USD ukázat jako rozhodující oblast rezistence. V této fázi odraz stále působí křehce, zatímco 14denní RSI vzrostl nad 65.
Zdroj: xStation5
Nedávné zpomalení růstového momenta Bitcoinu v okolí nákladové báze krátkodobých držitelů potvrdila on-chain data. Jak se cena blížila k 80 000 USD, krátkodobí držitelé začali agresivně realizovat zisky. 24hodinový SMA realizovaného zisku krátkodobých držitelů vzrostl přibližně na 4 miliony USD za hodinu, což je zhruba čtyřikrát více než základní úroveň sledovaná od poloviny dubna. Krátkodobí investoři využili rally jako příležitost k prodeji, zatímco poptávka neměla dostatečnou likviditu, aby tuto vlnu vybírání zisků absorbovala. Otázkou zůstává: bude to tentokrát jiné?
Zdroj: Glassnode
Po poklesu implikované volatility ukazuje 25 Delta Skew, jak se v průběhu dubna vyvíjela poptávka po zajištění. Celkový trend ukazuje pokles prémie u put opcí, přičemž 1měsíční skew klesl z přibližně 18 % na 12 %. To odráží nižší poptávku po zajištění proti poklesu, protože se tržní podmínky stabilizovaly.
Na krátkém konci byla 1týdenní skew reaktivnější a opakovaně se posouvala směrem k neutrálním úrovním 2 až 4 %. Tyto pohyby byly převážně taktické. Poklesy byly využívány k nákupům call opcí a prodejům zajištění proti poklesu.
V poslední době, kdy se cena blíží k rezistenci na úrovni 80 000 USD, však poptávka po put opcích znovu vzrostla. To posunulo skew zpět směrem k pásmu 11 až 12 % napříč splatnostmi. Trh si nadále udržuje zajištění proti poklesu. Krátkodobě reaguje takticky, zatímco na delším konci křivky zůstává opatrný.
Zdroj: Glassnode
S klesající volatilitou a nižším skew se trh stále více soustředí na pozicování, přičemž úroveň 80 000 USD se stává klíčovým pivotem. Trvalá poptávka po strike 80 000 USD napříč krátkodobými a střednědobými splatnostmi naznačuje rostoucí zájem o expozici směrem vzhůru, nikoli o pozicování na odmítnutí na rezistenci.
Klíčové zóny short gamma se nacházejí na 76 000 USD směrem dolů a 82 000 USD směrem vzhůru. V těchto oblastech mohou hedgingové toky zesílit cenové pohyby, zejména v prostředí nízké likvidity. Průraz nad 80 000 USD by mohl přiblížit spotovou cenu k zóně 82 000 USD, kde by short gamma mohla donutit dealery nakupovat do síly a tím pohyb dále podpořit. Pozicování zůstává opatrné, ale trh je stále více vystaven prudší reakci směrem vzhůru, pokud bude rezistence překonána.
Zdroj: Glassnode
