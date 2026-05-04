Graf dne: EURUSD (04.05.2025)

Kurz EUR/USD se v pondělí obchoduje kolem 1,1719. Navzdory zdánlivě pozitivním průmyslovým datům však eurozóna vysílá varovné signály. Finální hodnota indexu PMI pro výrobní sektor v dubnu dosáhla 52,2 bodu, zatímco o měsíc dříve činila 51,6 bodu. Na první pohled jde o solidní zlepšení. Ve skutečnosti však růst výrobní aktivity není tažen reálnou poptávkou, ale zvýšeným předzásobením firem, které se snaží zajistit si zboží proti dalším výpadkům a růstu cen v důsledku eskalace napětí na Blízkém východě. Jde tak o zdánlivě pozitivní výsledek, který ve skutečnosti vypovídá více o obavách z narušení dodavatelských řetězců než o skutečné síle evropské ekonomiky.
Ďábel se skrývá v detailech. Právě tyto detaily formují výhled růstu i inflace v eurozóně. Zpoždění dodávek dosáhla nejhorší úrovně od července 2022, inflace vstupních nákladů vzrostla na 46měsíční maximum a cenové tlaky se stále výrazněji přenášejí do prodejních cen. To představuje největší měsíční skok od začátku záznamů v roce 1997. ECB proto čelí skutečnému dilematu. Data naznačují oživení, ale předstihové ukazatele sentimentu výrobců a očekávání pouze potvrzují rostoucí riziko stagflace. Pro EUR/USD to znamená prostředí zvýšené nejistoty, ve kterém může být kurz náchylný k prudkým pohybům podle dalších signálů od Fedu a ECB. Silnější data o inflaci z USA by mohla pár zatlačit zpět k supportu na úrovni 1,1650.
Na denním grafu EUR/USD kurz po prudkém růstu k úrovni kolem 1,2060 na začátku roku prošel výraznou korekcí, která stlačila ceny k minimům okolo 1,1380. Odtud následně přišel odraz. Aktuálně se pár obchoduje na úrovni 1,1719 a pohybuje se poblíž 50denního EMA na 1,1681 a 100denního EMA na 1,1678. Ty společně tvoří dynamickou zónu supportu, zatímco 200denní EMA na 1,1634 slouží jako další obranná linie pro býky.
Bollingerova pásma ukazují na zužující se volatilitu. Horní pásmo se nachází na 1,1771 a dolní pásmo na 1,1669, což signalizuje možný průraz v nadcházejících seancích. RSI se pohybuje kolem neutrální úrovně 52, neposkytuje tedy jasný směrový signál a naznačuje, že trh stále hledá momentum pro rozhodující pohyb nad rezistenci na 1,1800 nebo pro hlubší korekci směrem k již zmíněnému supportu u 200denního EMA.
Zdroj: xStation
Více o Forexu:
- Forex a trh s úrokovými sazbami
- Forexový broker: Jak začít cestu na měnových trzích
- Obchodování Forexu – Jak investovat do Forex CFD?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 70 CFD na globální měnové páry!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
💶Průmysl eurozóny: Křehké oživení zakrývá stagflační rizika
Ekonomický kalendář: V centru pozornosti jsou data PMI; firemní kalendář na tento týden ⬇️
Ranní shrnutí: Přinese Project Freedom další úlevu trhům❓ (04.05.2026)
Tři trhy, které sledovat příští týden: USDJPY, US500, OIL (01.05.2026)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.