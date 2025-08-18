Krypto zprávy: Ethereum ztrácí 5 % 📉 Kryptoměny vstupují do týdne poklesem

Kryptoměny zahajují týden poklesem, protože na trhu pokračuje realizace zisků. Největší ztráty utrpělo Ethereum, které ustoupilo téměř o 10 % ze svých víceletých maxim z minulého týdne. ETH kleslo na 4 250 USD, zatímco Bitcoin se pohybuje okolo 115 000 USD. Trhy nyní bedlivě sledují výsledky jednání Trumpa se Zelenským a také nadcházející ekonomická data — zejména z USA, která budou zveřejněna tento týden. V pátek začíná sympozium v Jackson Hole.
- Kromě Etherea oslabují také Algorand a Avalanche o 5–7 %, nicméně zatím nelze hovořit o panice napříč trhem.
- Za posledních 24 hodin bylo zlikvidováno téměř 240 milionů USD v long pozicích z celkových přibližně 340 milionů USD.
- On-chain data od CryptoQuant ukazují na vybírání zisků mezi tzv. velrybami (adresy s více než 10 000 BTC), přičemž toky směrem na burzy prudce vzrostly.
- S poklesem cen BTC rostl open interest na trhu s opcemi, což může naznačovat rostoucí zájem o strategie sledování trendu a budování významných short pozic.
- Při pohledu na americké akciové indexy pozorujeme relativně mírný sestupný tlak před otevřením Wall Street. V krátkodobém horizontu představuje největší riziko pro „krypto býčí trh“ vyšší inflace a jestřábí přístup Fedu. Také neuzavření dohody mezi Ukrajinou a Ruskem může být vnímáno jako inflační faktor kvůli sankcím na ruské energetické suroviny: ropu a plyn.
Grafy Bitcoinu a Etherea (D1)
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Cena BTC klesla pod 50denní EMA, přičemž není jisté, zda ji dnes dokáže znovu překonat. Historicky byla EMA50 (oranžová linie) důležitá pro zachování momenta — během býčích trhů často sloužila jako support, od kterého se cena odrážela zpět vzhůru.
Zdroj: xStation5
Momentum indikátory u Etherea působí více přehřátě. V případě hlubší korekce by úroveň 4 000 USD mohla sloužit jako první klíčový support. Rezistence zůstává kolem 4 800 USD — tedy vrcholu z býčího trhu v roce 2021 — a je posílena nedávným prodejním tlakem.
Zdroj: xStation5
Přílivy do ETF
Bitcoinové fondy zaznamenaly minulý pátek příliv téměř 500 milionů USD. Naopak Ethereum ETF vykázaly odliv přes 50 milionů USD, což naznačuje realizaci zisků — pravděpodobně ze strany jednoho velkého subjektu, jelikož prodej byl soustředěn téměř výhradně do Fidelity Ethereum Fund.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 40 populárních kryptoměn s pákovým efektem!
- Pozice na nákup (long) i prodej (short)
- Možnost obchodování s pákou 1:2
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.