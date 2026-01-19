Krypto zprávy: návrat averze k riziku 🚨 Bitcoin klesá o 2,5 % kvůli zhoršené náladě na Wall Street 📉

Kryptoměny dnes výrazně oslabují. Bitcoin klesl z přibližně 96 000 USD na 92 000 USD, a to v tandemu s poklesem hlavních akciových indexů a nejistotou spojenou s eskalací obchodního napětí mezi USA a Evropou. Jedná se o další – zatím relativně mírnou – vlnu odlivu pákového kapitálu, která však nepomáhá kryptu znovu nabrat sílu a vrátit se do býčího trendu. Pokud brzy nedojde k významnějšímu přílivu kapitálu do BTC trhu, může mít Bitcoin problém udržet se nad hladinou 90 000 USD.
Nálada zatím zůstává opatrná a zdá se, že investoři se k Bitcoinu s agresivními nákupy nevrátí, dokud se trend na Wall Street výrazněji neobrátí. Digitální aktiva se tak ocitají v obtížné situaci – a pokud se BTC rychle nevrátí směrem k 100 000 USD, může celý sektor začít ovládat rezignace a pocit, že „palivo“ potřebné k obnovení růstu dochází.
ETF fondy bez přesvědčení
ETF fondy využily nedávného růstu k prodeji BTC na vyšších cenách kolem 95 000–96 000 USD. Důležité je, že Fidelity fond zaznamenal dva prodejní dny po sobě. BlackRock nadále hlásí převážně kladné přílivy, ale objem nového kapitálu je omezený a nestačí k udržení rostoucího trendu. Podle dat CoinGlass už zlikvidované long pozice na BTC trhu přesáhly 525 milionů USD.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB Research
Za posledních 30 dní zaznamenaly čisté toky do Etherea jasně negativní bilanci, přičemž pátek přinesl jen necelé 4 miliony USD čistého přílivu. Celkový objem obchodování ETF na ETH výrazně poklesl ve srovnání s podzimem, což dále posiluje nejistotu ohledně dalšího vývoje trendu.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB Research
Grafy Bitcoinu a Etherea (časové rámce H1, D1)
Při pohledu na dvě největší kryptoměny:
-
Na hodinovém grafu (H1) Bitcoin aktuálně drží potenciální 1:1 korekční strukturu, což dává býkům naději, že hladina 92 000 USD vydrží jako klíčová podpora.
-
Ethereum se stáhlo k dolní hraně rostoucího cenového kanálu a uptrend zůstává platný, pokud cena neklesne pod 3 200 USD.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Bitcoin opět klesl pod klouzavý průměr EMA50 (oranžová linie) a nebyl schopen nad touto úrovní setrvat delší dobu. Pokud by se cena během dne vrátila nad úroveň 93 600 USD, mohlo by to naznačit pravděpodobný a rychlý obrat krátkodobého sestupného trendu.
Za předpokladu, že dojde k „uklidnění“ obchodního napětí mezi USA a Evropou, by Bitcoin mohl relativně rychle vymazat panickou reakci.
Zdroj: xStation5
Ethereum v poslední době bojuje s průrazem klíčové rezistence, kterou představuje 200denní klouzavý průměr (EMA200) na denním grafu. Aktuálně se zdá, že oblast kolem 3 400 USD je hranicí, která odděluje ETH od širšího býčího trhu. Hlavní úroveň podpory představuje psychologická zóna 3 000 USD, zatímco kupci by měli udržet cenu nad EMA50 (3 200 USD), pokud má momentum zůstat zachováno.
Zdroj: xStation5
