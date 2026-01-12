Stříbro vystřelilo téměř o 7 % nahoru

- Rekordní hodnoty: Stříbro a zlato dosahují historických maxim díky oslabení dolaru 💵 a útokům na nezávislost Fedu 🏛️.
- Geopolitické spouštěče: Nepokoje v Íránu a Venezuele spolu s hrozbami intervence ze strany Donalda Trumpa pohánějí poptávku po „bezpečném útočišti“ 🌎.
- Šanghajská prémie: Ceny v Šanghaji přesahující 90 dolarů naznačují masivní fyzickou poptávku, která táhne globální sazby nahoru 📈.
Zlaté a stříbrné futures dnes dosáhly nových historických maxim, protože americká administrativa zesiluje tlak na Federální rezervní systém. Ministerstvo spravedlnosti zahájilo trestní vyšetřování výpovědi předsedy Jerome Powella týkající se renovace historické centrály Fedu. Powell označil vyšetřování za „záminku“ určenou k vyvíjení politického vlivu a vynucení snížení úrokových sazeb. Tato přímá výzva důvěryhodnosti centrální banky vyvolala prudký výprodej amerického dolaru, což poskytlo silný impuls pro drahé kovy.
Geopolitické napětí dále posiluje poptávku po bezpečných aktivech. Globální „ohniska napětí“ zůstávají aktivní, zejména ve Venezuele a Íránu, kde se objevily zprávy o velkém počtu obětí mezi protivládními demonstranty. Prezident Donald Trump odmítl vyloučit zásah, pokud bude násilí proti demonstrantům pokračovat.
Zároveň rostou akutní obavy ohledně dostupnosti fyzického kovu v Číně. Na Šanghajské burze zlata (SGE) ceny stříbra překročily hranici 90 dolarů za unci.
Čínská cenová prémie opět vyskočila. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Je pozoruhodné, že dosavadní obavy z výrazného poklesu otevřených pozic na burze COMEX v důsledku rebalancování komoditního indexu se zatím nenaplnily. Investoři však pozorně sledují poměr zlata a stříbra, který se v současné době blíží historickému průměru přibližně 50–53 bodů. Ačkoli tento poměr během minulých býčích trhů s drahými kovy poklesl, návrat k průměru zůstává silnou silou. Pro kontext, 10letý klouzavý průměr poměru se pohybuje těsně nad 80 body, což je výrazně nad současnými 54 body.
Technický výhled
Stříbro dnes rozhodujícím způsobem překonalo hranici 80 USD a překonalo tak jak svůj lednový vrchol, tak i předchozí historické maximum zaznamenané v prosinci. Trh v současné době testuje hranici 85 USD. Podpora je identifikována na úrovni 84 USD, kde cenový vývoj posledních dvou svíček naznačuje okamžitý zájem o nákup. Zdroj: xStation5
