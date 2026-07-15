Levný jen, drahé důsledky: Jak funguje výnosný carry trade, který oslabuje jen? 💰

Dlouhodobé oslabování japonského jenu vyvrcholilo na konci června propadem měny na nejnižší úroveň vůči americkému dolaru za přibližně 40 let. Pozornost investorů se proto znovu obrací k faktorům, které japonskou měnu tlačí dolů. Jedním z nejvýznamnějších je takzvaný yen carry trade.
Tato strategie spočívá v tom, že si investoři půjčují levně v jenech a získané prostředky následně investují do zahraničních aktiv s vyšším výnosem. Vydělávají tak na rozdílu mezi nízkými úroky v Japonsku a vyššími sazbami v jiných ekonomikách. Zároveň však prodejem jenů zvyšují tlak na jeho další oslabování.
Jak carry trade funguje?
- Princip carry trade je poměrně jednoduchý. Investor si půjčí peníze v měně, která má nízkou úrokovou sazbu, převede je do jiné měny a investuje do aktiva s vyšším výnosem. Jeho ziskem je rozdíl mezi náklady na financování a výnosem z investice.
- Představme si, že si investor půjčí 1 milion jenů s úrokem 1 %. Peníze následně převede na americké dolary a nakoupí americké státní dluhopisy, které nabízejí výnos 4 %. Pokud se směnný kurz nezmění, investor získá úrokový rozdíl ve výši 3 procentních bodů.
- U měnových carry obchodů se tento výnos často připisuje každý den. Investoři proto mohou pozice držet několik měsíců nebo dokonce let. Pokud se však podmínky na trhu rychle změní, mohou své obchody během krátké doby uzavřít.
- Carry trade bývá obzvlášť oblíbený v období nízké volatility a velkých rozdílů mezi úrokovými sazbami jednotlivých zemí. Taková situace obvykle vzniká tehdy, když centrální banky prosazují odlišnou měnovou politiku. Zatímco jedna země sazby zvyšuje kvůli inflaci, jiná je udržuje nízko s cílem podpořit hospodářský růst.
Proč je japonský jen ideální měnou pro carry trade?
- Japonsko drží úrokové sazby na mimořádně nízkých úrovních již od prasknutí realitní a akciové bubliny na začátku 90. let. Bank of Japan postupně snížila sazby k nule a později je dostala dokonce do záporného pásma, aby podpořila stagnující ekonomiku.
- Díky tomu se jen stal jednou z nejoblíbenějších financujících měn na světě. Půjčky v jenech byly dlouhodobě výrazně levnější než financování v amerických dolarech, australských dolarech nebo dalších hlavních měnách.
- Popularitu strategie podporuje také velikost a likvidita japonských finančních trhů. Investoři si mohou půjčovat vysoké objemy jenů bez výraznějšího dopadu na cenu financování. Aktivní jsou přitom nejen velké finanční instituce, ale také drobní japonští obchodníci.
- Objem mimoburzovního maržového obchodování s měnami v Japonsku dosahoval mezi lednem a červnem v průměru přibližně 985,7 bilionu jenů měsíčně, což je více než dvojnásobek úrovně před deseti lety. Nejde sice o přímý údaj o velikosti carry trade, ale číslo ukazuje mimořádně silný zájem japonských investorů o měnové strategie.
- Bank of Japan sice od roku 2024 postupně zvyšuje sazby a normalizuje měnovou politiku, její základní sazba se však stále pohybuje pouze kolem 1 %. To je výrazně méně než například 4,35 % v Austrálii nebo cílové pásmo 3,50 až 3,75 % v USA.
Jak carry trade oslabuje jen?
- Pro uskutečnění carry trade musí investor nejprve prodat japonské jeny a nakoupit zahraniční měnu nebo zahraniční aktivum. Na devizovém trhu se tak zvyšuje nabídka jenů, což vytváří tlak na pokles kurzu.
- Čím více investorů tuto strategii využívá, tím silnější může být prodejní tlak na japonskou měnu. Slabší jen zároveň zvyšuje výnos již otevřených obchodů, protože investoři mohou své zahraniční zisky převést zpět do většího množství jenů.
- Tento mechanismus však může fungovat také opačně. Pokud investoři začnou očekávat rychlejší zvyšování sazeb v Japonsku nebo prudké posílení jenu, mohou začít carry obchody uzavírat. To znamená, že prodají zahraniční aktiva a nakoupí jeny, aby splatili své půjčky.
- Pokud k tomu dojde ve velkém měřítku, může jen během krátké doby prudce posílit. Uzavírání pozic navíc může vyvolat řetězovou reakci, kdy růst jenu přinutí k odchodu další investory.
- Carry trade nicméně není jediným faktorem ovlivňujícím kurz japonské měny. Významnou roli hraje také obchodní bilance Japonska, vývoj světové ekonomiky, ceny dovážených energií nebo poptávka po jenu jako po bezpečném přístavu v období zvýšeného napětí.
Japonské úřady se snaží spekulanty odradit
- Japonští představitelé opakovaně upozorňují, že nadměrné a jednostranné pohyby měnového kurzu jsou nežádoucí. Konkrétní strategie, jako je carry trade, však obvykle přímo neoznačují za hlavní příčinu oslabování měny.
- Úřady se snaží spekulativní obchody proti jenu omezovat slovními varováními i přímými zásahy na devizovém trhu. Během jednoho měsíce od konce dubna vynaložily na nákupy jenů a prodeje dolarů téměř 74 miliard dolarů.
- Měnové intervence však mívají pouze dočasný účinek, pokud nejsou doprovázeny zásadnější změnou měnové politiky. Dokud zůstávají japonské úrokové sazby výrazně pod sazbami v zahraničí, motivace sázet proti jenu přetrvává.
- Vývoj sledují také centrální banky a regulátoři v dalších zemích. Objem pozic financovaných v jenech může být velmi vysoký a jejich rychlé uzavírání může způsobit prudké pohyby nejen na měnových trzích, ale také u dluhopisů a akcií.
Největším rizikem je prudká změna kurzu
- Výnos carry trade závisí na tom, zda úrokový rozdíl převýší případné ztráty způsobené pohybem měnového kurzu. Právě kurzové změny představují největší riziko celé strategie.
- Investor si například půjčí 1 milion jenů a při kurzu 100 jenů za dolar je převede na 10 000 dolarů. Ty investuje do amerických státních dluhopisů a po roce získá 10 400 dolarů.
- Pokud však jen během této doby posílí na 80 jenů za dolar, hodnota investice po převodu zpět činí pouze 832 000 jenů. Investor tak utrpí ztrátu, přestože samotný americký dluhopis přinesl kladný úrokový výnos.
- Podobná situace nastala v roce 2024. Překvapivé zvýšení sazeb ze strany Bank of Japan společně se slabšími ekonomickými daty z USA vyvolalo prudké posílení jenu. Investoři začali rychle uzavírat carry obchody a nakupovat japonskou měnu. Tím vznikla zpětná vazba, která růst jenu ještě urychlila.
- Stejný scénář se může opakovat, pokud trhy začnou očekávat rychlejší růst sazeb v Japonsku nebo rozsáhlejší intervence tamních úřadů. V současnosti však většina investorů předpokládá, že japonské sazby zůstanou výrazně níže než v ostatních vyspělých ekonomikách. Jen proto pravděpodobně nadále zůstane atraktivní měnou pro financování carry obchodů.
Graf USDJPY (USDJPY, H4)
Zdroj: xStation5
Měnový pár USDJPY se aktuálně obchoduje poblíž úrovně 162,29, přičemž se nadále drží v blízkosti letošních maxim. Navzdory několika krátkodobým korekcím zůstává celkový trend nadále růstový, což potvrzuje pokračující tlak na oslabování japonského jenu.
Z technického pohledu je pozitivní, že se kurz nachází nad oběma klouzavými průměry. EMA 50 se aktuálně nachází na úrovni 162,07, zatímco SMA 100 leží na hodnotě 161,66. Tyto úrovně nyní vytvářejí důležitou podpůrnou oblast, která by v případě poklesu mohla opět přilákat kupce. Williams %R se pohybuje kolem hodnoty -21, tedy v blízkosti překoupeného pásma. To sice naznačuje, že krátkodobě může dojít k určité konsolidaci nebo mírné korekci, avšak zatím se neobjevují výraznější signály obratu trendu.
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