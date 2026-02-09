Lilly kupuje Orna Therapeutics, za sázku na RNA medicínu zaplatí až 2,5 miliardy dolarů

-
Eli Lilly kupuje Orna Therapeutics v transakci až za 2,5 miliardy dolarů.
-
Akvizice posiluje pozici firmy v oblasti cirkulární RNA.
-
Krátkodobý finanční dopad je omezený, klíčový je klinický úspěch.
-
Transakce potvrzuje trend platformových akvizic v biotechnologiích.
-
Farmaceutická společnost Eli Lilly se dohodla na akvizici biotechnologické firmy Orna Therapeutics v transakci oceněné až na 2,5 miliardy dolarů. Krok posiluje snahu Lilly rozšířit své aktivity v oblasti nové generace RNA-založených léčiv a podtrhuje strategii cílených akvizic, jejichž cílem je posílení výzkumného portfolia nad rámec tradičních léčiv.
Struktura transakce a strategické důvody
Dohoda zahrnuje počáteční platbu a další milníkové platby navázané na klinický a regulační postup. Orna Therapeutics vyvíjí léčiva založená na cirkulární RNA (oRNA), technologii, která by měla umožnit delší a stabilnější expresi proteinů než klasická lineární mRNA.
Lilly vnímá cirkulární RNA jako platformu s potenciálem pro široké spektrum onemocnění, včetně vzácných a chronických chorob. Integrace technologie Orny má urychlit vývojové procesy a umožnit propojení s existujícími výzkumnými a výrobními kapacitami společnosti.
Konkurenční pozice v oblasti RNA léčiv
Akvizice poukazuje na rostoucí konkurenci mezi velkými farmaceutickými firmami v oblasti pokročilých RNA technologií. Po úspěchu mRNA během pandemie se pozornost přesouvá k alternativním formátům RNA, které mohou nabídnout vyšší stabilitu, efektivnější dávkování a širší terapeutické využití.
Pro Lilly jde o doplnění dlouhodobé inovační strategie, která kombinuje interní výzkum s selektivními akvizicemi. Analytici upozorňují, že platformový přístup může v čase přinést větší hodnotu než akvizice jednotlivých léčivých kandidátů.
Finanční dopad a pohled investorů
Z finančního hlediska je transakce vzhledem k velikosti a cash flow Lilly zvládnutelná. V krátkodobém horizontu se však neočekává výrazný dopad na ziskovost, přičemž skutečná hodnota bude záviset na úspěchu klinického vývoje.
Investoři se zaměří především na rychlost, s jakou Lilly posune projekty Orny do pokročilejších fází klinických studií, a na to, zda cirkulární RNA prokáže jasné výhody oproti stávajícím technologiím. Dohoda zároveň odráží ochotu trhu akceptovat strategické M&A v době blížících se patentových expirací.
Širší dopady na M&A v biotechnologiích
Akvizice potvrzuje trend, kdy velké farmaceutické společnosti kupují celé technologické platformy namísto jednotlivých molekul. V prostředí omezeného financování menších biotechnologických firem představují tyto transakce příležitost pro strategické kupce získat inovativní technologie za atraktivnějších podmínek.
Zároveň jde o signál pokračující důvěry v RNA-založenou medicínu jako klíčový pilíř budoucího vývoje léčiv.
