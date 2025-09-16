Lilly může získat schválení nové pilulky na hubnutí ještě letos – trh čeká miliardový potenciál

Americká farmaceutická společnost Eli Lilly by mohla již do konce roku získat urychlené schválení svého nového přípravku na hubnutí orforglipron, a to v rámci nově spuštěného zrychleného schvalovacího procesu americké FDA, který trvá pouze 1 až 2 měsíce oproti běžným deseti.
Orforglipron je perorální lék (pilulka), který napodobuje hormon GLP-1 – podobně jako již dostupné injekční přípravky společnosti Lilly (Mounjaro, Zepbound) nebo konkurenční Ozempic a Wegovy od Novo Nordisk. Tento nový typ podání má potenciál zásadně změnit dostupnost a cenovou politiku na trhu s léčbou obezity, který dosahuje obrovské poptávky, ale trpí vysokými náklady. Například roční náklady na injekční GLP-1 léky dnes přesahují 8 000 USD, což je podle zdravotních pojišťoven i zaměstnavatelů neudržitelné.
Goldman Sachs odhaduje, že pokud bude pilulka uvedena na trh o čtvrtletí dříve, může to pro Lilly znamenat dodatečný příjem až 1 miliardu USD. Předpokládaná cena léku se má pohybovat kolem 400 USD měsíčně, což by znamenalo významně dostupnější alternativu oproti současným injekčním variantám.
Podle analytiků z Jefferies a Citi je orforglipron ideálním kandidátem pro nový schvalovací program FDA, protože řeší závažný veřejno-zdravotní problém – v USA trpí obezitou zhruba 40 % dospělých, může být vyráběn levněji než konkurenční peptidové pilulky (např. od Novo Nordisk) a zároveň podporuje domácí výrobu – oblast, kterou nová administrativa Spojených států výrazně preferuje.
Z klinického hlediska již orforglipron prokázal snížení tělesné hmotnosti o 12,4 %, přičemž kompletní výsledky budou představeny na konferenci Evropské asociace pro studium diabetu ve Vídni.
Pro investory jde o zásadní moment: pokud FDA skutečně schválí tento lék ve zrychleném režimu, Lilly může výrazně posílit svou pozici na trhu léčby obezity, jehož roční objem by podle některých prognóz mohl do konce dekády dosáhnout až 150 miliard USD.
Zatímco Novo Nordisk sází na technologicky náročnější peptidové formy, Lilly díky syntetické povaze svého léku může získat výhodu nejen v rychlosti výroby, ale i v cenové flexibilitě.
Graf LLY.US (D1)
Akcie společnosti Eli Lilly se aktuálně obchodují na úrovni 747,48 USD, což znamená, že se cena přiblížila k významné technické rezistenci v podobě SMA 100 (759,93 USD). Zároveň se drží mírně nad EMA 50 (739,83 USD), která nyní funguje jako krátkodobá podpora. RSI na úrovni 52,8 ukazuje na neutrální zónu, bez známek překoupenosti či přeprodanosti, což ponechává prostor pro další cenový pohyb oběma směry.
Průraz nad SMA 100 by otevřel prostor k vyšším úrovním kolem 776 USD a dále k 800 USD. Naopak odmítnutí této rezistence může vést ke korekci zpět k 715–720 USD, kde se nachází předchozí hladiny podpory.
Zdroj: xStation5
