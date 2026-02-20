OpenAI údajně chystá AI zařízení: chytrý reproduktor s kamerou, chytré brýle a chytrou lampu

OpenAI vyvíjí „rodinu“ spotřebitelských zařízení poháněných umělou inteligencí (AI), uvedl The Information podle Reuters. Prvním produktem má být chytrý reproduktor s cenou 200–300 USD, který ale podle Reuters nebude dodán dříve než v únoru 2027.
Co má být v první vlně hardwaru od OpenAI
Chytrý reproduktor: kamera a důraz na kontext
The Information podle Reuters uvádí, že reproduktor bude mít kameru, aby dokázal lépe vnímat uživatele i jejich okolí. OpenAI na žádost Reuters o komentář bezprostředně nereagovala.
Ve hře jsou i chytré brýle a „chytrá lampa“
Vedle reproduktoru se v roadmapě zmiňují také chytré brýle a chytrá lampa, přičemž chytré brýle se podle Reuters nečekají v masové výrobě dříve než v roce 2028.
Proč se OpenAI posouvá do spotřebitelského hardwaru
Jony Ive a ambice „fyzické AI“
Reuters uvedl, že OpenAI vstoupila do hardwaru akvizicí startupu io Products (bývalého designéra Applu Jonyho Ivea) za 6,5 miliardy USD. OpenAI dříve oznámila, že tým io Products se stal součástí OpenAI a Ive se studiem LoveFrom převzal širší designové role.
Vlastní zařízení může snížit závislost na telefonech a platformách
Z pohledu trhu je klíčová distribuce: dedikovaná zařízení mohou AI asistenta posunout blíž k „ambientnímu“ používání mimo aplikace. Pokud se mají opírat o kamery a senzory, poroste význam témat jako soukromí a důvěra uživatelů.
Konkurenční prostředí: chytré brýle jsou čím dál větší téma
Meta má náskok, Apple a Google se připravují
Reuters připomněl úspěch chytrých brýlí Ray-Ban od Mety a zároveň uvedl, že Apple i Google podle dostupných informací pracují na vlastních brýlích. Reuters také informoval o partnerstvích Googlu směřujících k AI brýlím, což naznačuje rostoucí tlak v celém segmentu.
Co sledovat dál
Časový plán, pozicování produktu a regulatorní dohled
Nejbližším milníkem bude, zda OpenAI zveřejní konkrétnější parametry zařízení výrazně před nejdřívějším termínem dodávek v únoru 2027. Trh bude zároveň sledovat, jak firma vysvětlí využití kamery a dat v době rostoucího dohledu nad spotřebitelskou AI.
