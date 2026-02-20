Nvidia útočí na teritorium Intelu a AMD: CPU do datacenter a další krok směrem k Windows notebookům

Nvidia rozšiřuje záběr mimo grafické procesory (GPU) i na centrální procesory (CPU) — tedy na trh, který dlouhodobě ovládají Intel a AMD. Hlavním impulzem je rozšířená spolupráce s Meta, která vedle milionů AI čipů zahrnuje také samostatná nasazení CPU Nvidia Grace a výhled na další generaci Vera.
Nvidia sází na „full-stack“: GPU + CPU + sítě
Dohoda s Meta ukazuje, že CPU nejsou jen doplněk ke GPU
Nvidia uvedla, že dohoda zahrnuje současné platformy Blackwell i budoucí Rubin a zároveň procesory Grace a Vera, což posiluje ambici prodávat CPU nejen v kombinaci s GPU, ale i jako samostatné servery. Firma CPU prezentuje jako řešení pro běžné datacentrové úlohy (např. databáze) i pro agentní AI, kde může být CPU kapacita limitujícím faktorem.
Proč je to důležité pro trh: vyšší podíl na datacentrových rozpočtech
Pokud Nvidia dokáže v jedné nabídce prosadit GPU, CPU i síťovou infrastrukturu, může získat větší část datacentrových výdajů a posílit „uzamčení“ zákazníků. Meta má navíc využívat síťové prvky Nvidie i funkce typu confidential computing (důvěrné výpočty), například pro některé scénáře kolem WhatsApp.
Intel a AMD pod tlakem: přidává se nová konkurenční fronta
Nedostatek serverových CPU dělá timing pro tradiční hráče složitější
Reuters uvedl, že Intel a AMD upozornily zákazníky v Číně na nedostatek serverových CPU — u Intelu se měly v některých případech prodlužovat dodací lhůty až na šest měsíců a u AMD až na 8–10 týdnů. V takovém prostředí může alternativní CPU platforma (i Arm) získat část poptávky čistě díky dostupnosti.
Intel má šanci na „serverový cyklus“, ale limituje ho kapacita
Další reporty Reuters popsaly, že Intel má problém uspokojit poptávku po CPU pro AI datacentra i při výrobě na hraně kapacity, přičemž omezení dodávek se opakovaně objevuje jako krátkodobá brzda výsledků. To zvyšuje citlivost trhu na zprávy, když velcí zákazníci veřejně rozšiřují nasazení konkurenčního CPU řešení.
Další cíl Nvidie: Windows notebooky s Arm čipy Nvidia
Únik naznačuje platformy N1/N1X už na jaře 2026
The Verge informoval o únicích, podle nichž Lenovo připravuje notebooky s nadcházejícími Arm čipy Nvidia N1 a N1X (system-on-chip, SoC), které by se mohly objevit už na jaře 2026. Pokud se to potvrdí, Nvidia vstoupí přímo do segmentu Windows notebooků, kde tradičně dominují Intel a AMD.
Co sledovat dál
Trh bude sledovat další oznámení o nasazení CPU u hyperscalerů (mimo Meta), časování platformy Vera a Rubin a případné oficiální potvrzení uvedení N1/N1X notebooků. U Intelu a AMD bude klíčové, zda se během roku 2026 uvolní napětí v dodávkách CPU a jak rychle dokážou bránit podíly v době, kdy se nákupy AI infrastruktury rozšiřují.
