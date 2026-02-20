Tesla a Autopilot: americký soud potvrdil verdikt 243 milionů USD po smrtelné nehodě z roku 2019

Americký federální soud potvrdil porotní verdikt proti Tesle ve výši 243 milionů USD, který souvisí se smrtelnou nehodou z roku 2019 s vozem Model S vybaveným systémem Autopilot. Rozhodnutí, zveřejněné 20. února 2026, odmítlo snahu Tesly verdikt zrušit.
Co soud rozhodl
Tesla neuspěla s návrhem na zrušení verdiktu
Okresní soudkyně USA Beth Bloom v Miami uvedla, že důkazy z procesu verdikt „více než podporovaly“ a Tesla nepřinesla nové argumenty, které by rozhodnutí poroty zvrátily.
Kontext: co se stalo při nehodě v roce 2019
Průběh nehody a oběti
Podle Reuters došlo k nehodě 25. dubna 2019, kdy řidič George McGee projel křižovatkou a narazil do zaparkovaného Chevroletu Tahoe, zatímco dvě osoby stály vedle něj. Naibel Benavides Leon zemřela a Dillon Angulo utrpěl vážná zranění.
Jak vznikla částka 243 milionů USD
Kompenzační a sankční odškodné
Porota přiznala 129 milionů USD jako kompenzační škody a 200 milionů USD jako sankční (punitive) odškodné. Tesla nesla odpovědnost za 33 % kompenzačních škod (42,6 milionu USD) a sankční částka zvedla celkové zatížení Tesly zhruba na 243 milionů USD.
Proč je to důležité pro akcie Tesla (TSLA)
Právní riziko kolem asistenčních systémů
Pro investory je to připomínka, že spory kolem pokročilých asistenčních systémů řidiče (ADAS) mohou představovat dlouhodobé reputační i finanční riziko. Současně to může ovlivnit, jak firmy tyto funkce prezentují, omezují a jak nastavují varování pro řidiče.
