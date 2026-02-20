Akcie GRAIL se propadají po výsledcích studie NHS-Galleri: hlavní cíl splněn nebyl

Akcie společnosti GRAIL, Inc. (GRAL) v pátek 20. února 2026 klesaly zhruba o 45 %, když trh vyhodnocoval nové výsledky z klíčové studie NHS-Galleri. Tříletá studie nedosáhla primárního cíle – statisticky významně snížit podíl pozdních stadií rakoviny – což je pro krevní test Galleri významná negativní zpráva.
Cena akcie GRAIL dnes (GRAL)
Graf ukazuje prudký intradenní výprodej po zveřejnění výsledků studie, doprovázený vysokým objemem obchodů a širokým denním rozpětím. Zdroj: xStation5
Proč akcie GRAIL dnes padají
Studie NHS-Galleri nesplnila hlavní endpoint
GRAIL uvedl, že primární endpoint – statisticky významné snížení pozdních stadií (Stage III–IV) – splněn nebyl, i když firma zároveň mluvila o „příznivém trendu“ v čase. Podle Reuters šlo o testování více než 142 000 lidí ve věku 50–77 let v rámci anglické National Health Service (NHS), přičemž cílem bylo posoudit, zda má screeningový program smysl pro širší zavedení.
Načasování: zklamání přichází krátce po podání žádosti na FDA
Negativní zpráva přichází jen několik týdnů poté, co GRAIL podal žádost o americké regulační schválení testu Galleri. Reuters uvedl, že podání staví na menší americké studii (zhruba 25 000 účastníků) a na datech z prvního roku NHS-Galleri.
Dopad na FDA a úhrady od pojišťoven
FDA a úhrady (CMS) jsou dvě různé překážky
Nesplněný primární endpoint může snížit očekávání trhu, ale nemusí automaticky znamenat problém pro regulátora, pokud jiné části dat podporují bezpečnost a přínos testu. Reuters citoval analytika Canaccord Genuity, podle kterého schválení od FDA nevypadá jako zásadně ohrožené, zatímco pro úhrady bude důležité, jak se k datům postaví Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS).
Medicare a rok 2028 jako důležitý milník
Reuters zároveň připomněl, že na začátku měsíce byl podepsán zákon umožňující úhradu multi-cancer screening testů v rámci Medicare od roku 2028 (dle podmínek způsobilosti). Pro GRAIL je viditelnost úhrad klíčová pro to, aby se poptávka opírala méně o samoplátce.
Co sledovat dál
Detailnější data a průběh regulačního procesu v USA
Trh bude sledovat, zda GRAIL zveřejní více detailů ze studie NHS-Galleri, jaký bude časový plán posuzování na FDA a zda se objeví první náznaky, jak by CMS mohlo v budoucnu nastavovat pravidla úhrad.
