Lufthansa sází na americké zákazníky a prémiovou nabídku pro obnovení růstu

-
Lufthansa sází na americký trh a prémiovou nabídku k podpoře růstu.
-
V roce 2026 plánuje 6% růst kapacity na dálkových trasách, poháněný dodávkami nových letadel.
-
Nové lety a vyšší frekvence cílí hlavně na menší americká města s rostoucí obchodní aktivitou.
-
Zpomalení růstu v Evropě a u krátkých letů souvisí s vyšším zdaněním a restrukturalizací sítě.
Letecká společnost Lufthansa plánuje využít silné poptávky na americkém trhu k růstu tržeb a obnově ziskovosti. Klíčovou roli má sehrát expanze transatlantických letů a uvedení nové prémiové třídy Allegris, která má přinést dvouciferný růst výnosů v tomto segmentu.
Podle generálního ředitele Carstena Spohra pochází už téměř 60 % prodejů letenek z USA, zatímco Evropa nyní tvoří jen 40 %, což je oproti minulosti výrazný posun. Lufthansa se zaměřuje především na menší americká města, kde vidí potenciál k růstu, například Frankfurt–Raleigh-Durham bude od příštího roku létat denně místo třikrát týdně a Frankfurt–St. Louis bude mít pět spojů týdně.
Spohr poukázal na rostoucí obchodní vazby mezi USA a Německem, například díky přítomnosti farmaceutické společnosti Bayer v St. Louis či automobilek v Charlotte. Nová produktová nabídka Allegris má cílit na náročnější cestující a v kombinaci s vyšší frekvencí spojů má přispět k nárůstu marží.
V roce 2026 plánuje Lufthansa zvýšit kapacitu na dálkových linkách o 6 %, zatímco celkový růst kapacity bude činit přibližně 3,5 %. Hlavním tahounem budou nové širokotrupé letouny, jejichž dodávky mají probíhat každé dva týdny, čímž společnost dožene zpoždění způsobená výrobci Airbus a Boeing.
Naopak růst na krátkých trasách bude omezen, zejména kvůli vysokým daním a poplatkům v Německu. Lufthansa proto integruje své hubové spojení efektivněji, což jí umožní růst i bez nutnosti přidávat nové přímé spojení mezi všemi menšími destinacemi.
Lufthansa očekává, že se v roce 2026 dostane na 98 % své předcovidové kapacity, zatímco konkurenti jako Air France-KLM a IAG (British Airways) již tyto úrovně překročili.
Graf LHA.DE (D1)
Akcie společnosti Lufthansa se obchodují na úrovni 8,578 EUR, což představuje nejvyšší hodnoty od srpna 2025. Cena se stabilně pohybuje nad klouzavými průměry, přičemž EMA 50 je na 7,945 EUR a SMA 100 na 7,739 EUR. Tato konfigurace potvrzuje silné býčí nastavení. RSI dosahuje hodnoty 62,9, což signalizuje zvýšený nákupní zájem, ale stále se nachází pod úrovní překoupení. Po předešlé krátké korekci se cena odrazila od EMA 50 a opět pokračuje ve směru rostoucího trendu.mNejbližší rezistencí může být psychologická úroveň 8,60 EUR, zatímco důležitou podporu nyní tvoří pásmo 7,95–8,00 EUR, kde se nachází EMA 50.
Zdroj: xStation5
