US OPEN: Trh pod tlakem kvůli nevýrazné výsledkové sezóně technologických firem

- Rekordní kapitálové výdaje Alphabetu – přestávají už stačit?
- Ponurý obrázek trhu práce
- Qualcomm se zotavuje z počátečního poklesu navzdory slabým výhledům
- Broadcom těží ze závodu v kapitálových výdajích
Americké indexy zůstávají pod prodejním tlakem i během čtvrteční seance. Od začátku týdne hlavní indexy Wall Street ztratily již více než 6 %. Klíčovými faktory jsou zklamání z výsledků některých technologických gigantů a pochybnosti ohledně oprávněnosti a tempa dalšího cyklu snižování sazeb s ohledem na nově příchozí data.
Na otevření americké seance:
-
Futures na S&P 500 klesají o přibližně 1,5 %.
-
Futures na Nasdaq 100 klesají o přibližně 1,2 %.
-
Futures na Russell 2000 klesají o přibližně 0,7 %.
-
Futures na Dow klesají o 0,4 %.
Makroekonomická data:
-
Společnost Challenger zveřejnila zprávu o propouštění. Počet oznámených propuštění v lednu vzrostl z 35 tisíc na 108 tisíc.
-
Data o počtu nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA rovněž ukázala zhoršení. Trh očekával nárůst na 213 tisíc, ale výsledek činil 231 tisíc.
-
Pokračující žádosti byly sice pod očekáváním, ale přesto vzrostly na 1,844 milionu oproti očekávaným 1,850 milionu.
-
Zpráva JOLTS signalizovala výraznější ochlazení trhu práce – 6,5 milionu nových pracovních míst oproti očekávaným 7,2 milionu, což je pokles z 6,9 milionu v předchozím měsíci.
US100 (D1)
Zdroj: xStation5
Cena indexu jasně a prudce prolomila růstovou trendovou linii, která platila od listopadu 2025. Prodávající převzali kontrolu, když cena klesla pod 38,2% Fibonacciho úroveň podpory i klouzavý průměr EMA 100 (100 period). První silná rezistence se nachází na úrovni 50 % Fibonacciho retracementu. Pokud chtějí kupci zastavit možné další poklesy, bude nutný rychlý návrat nad úroveň 38,2 %. Pokud k tomu nedojde, je pravděpodobný další pokles směrem k úrovni 61,8 %.
Firemní zprávy:
-
Alphabet (GOOGL.US): Akcie klesají téměř o 4 % po oznámení masivních kapitálových výdajů až 185 miliard USD v roce 2026.
-
ARM Holdings: Společnost nejprve oslabila po zveřejnění výsledků kvůli slabému výhledu prodeje, zejména v segmentu chytrých telefonů, ale později ztráty umazala. Aktuálně +2 %.
-
Hershey Company: Potravinářský koncern překonal očekávání. Uvádí rostoucí ceny, nové produktové řady a odolné spotřebitele.
-
Qualcomm: Během earnings call firma zveřejnila mimořádně slabý výhled tržeb. Management upozorňuje, že ceny pamětí vstoupily do fáze destrukce poptávky, což tíží celý trh elektronických zařízení. Akcie klesají téměř o 10 %.
-
Broadcom: Výrobce polovodičů roste až o 4 %, díky novým rekordním investičním plánům technologických gigantů.
-
Carrier Global: Výrobce HVAC systémů zveřejnil slabé výsledky tržeb, akcie klesají o více než 6 %.
