Lufthansa usiluje o vstup do TAP a plánuje posílit pozici Lisabonu jako atlantického uzlu

Lufthansa vyjádřila formální zájem o koupi menšinového podílu v TAP, s cílem navázat dlouhodobé partnerství.
Portugalská vláda plánuje prodat 49,9 % aerolinky, z toho 5 % zaměstnancům.
TAP je atraktivní díky letům do Brazílie, Afriky a USA a stabilní ziskovosti.
O TAP projevily zájem i Air France-KLM a IAG, čímž se zvyšuje konkurenční napětí mezi hlavními evropskými skupinami.
Německý letecký dopravce Lufthansa oficiálně vyjádřil zájem o portugalskou státní aerolinku TAP SA, přičemž vedení firmy označilo skupinu Lufthansa za nejvhodnějšího partnera pro budoucnost portugalského dopravce. Lufthansa má v plánu nejprve získat menšinový podíl a následně vytvořit dlouhodobé partnerství, které by pomohlo posílit Lisabon jako klíčový uzel transatlantických letů.
Portugalská vláda plánuje prodat 49,9% podíl v TAP, přičemž 5 % bude rezervováno pro zaměstnance. TAP je jednou z mála evropských aerolinek, které zůstávají ve státním vlastnictví, a její hodnota spočívá zejména v rozsáhlé síti letů do Brazílie, silné přítomnosti v Africe a spojení do Severní Ameriky. V roce 2024 přepravila aerolinka 16 milionů cestujících, což je meziroční růst o 1,6 %, a je zisková již od roku 2022.
Generální ředitel Lufthansy Carsten Spohr ve svém prohlášení ujistil, že firma má zájem zachovat portugalskou identitu TAP a pokračovat v dlouhodobé spolupráci v rámci letecké aliance Star Alliance. Lufthansa má v Portugalsku více než 70 let zkušeností a v současnosti provozuje přes 280 týdenních letů mezi Portugalskem a dalšími destinacemi.
O TAP projevila zájem také skupina Air France-KLM, a podle analytiků se očekává, že vážným uchazečem bude také IAG, vlastník British Airways. Podle analytika Alexe Irvinga má IAG výhodu v tom, že v současnosti neintegruje jiného dopravce, na rozdíl od Lufthansy, která letos dokončila akvizici podílu v italské ITA Airways.
TAP tak stojí v centru zájmu tří hlavních evropských leteckých skupin, které se snaží dále konsolidovat evropský trh a posílit své strategické pozice na klíčových mezikontinentálních trasách.
Graf LHA.DE (D1)
Akcie společnosti Lufthansa aktuálně testují cenovou úroveň 7,81 EUR, což představuje návrat k důležité rezistenci z předchozího období. Cena se dostala nad klouzavé průměry EMA 50 (7,525 EUR) a SMA 100 (7,581 EUR), které nyní fungují jako potenciální podpora. Tento pohyb naznačuje obrat k pozitivnímu technickému nastavení po předchozím klesajícím trendu. RSI se nachází na hodnotě 55,1, tedy v neutrální zóně, a poskytuje prostor pro další růst bez známek překoupení. Úspěšné udržení nad hladinou 7,60 EUR by mohlo otevřít prostor k dalšímu růstu směrem k 8,00 EUR a výše.
Zdroj: xStation5
