Lufthansa zvyšuje integraci dceřiných aerolinek pro vyšší efektivitu

Lufthansa oznámila, že od ledna 2026 dojde k hlubší integraci jejích evropských dceřiných společností, mezi které patří Austrian Airlines, Swiss či Brussels Airlines. Cílem je zvýšit efektivitu a ziskovost v rámci celé skupiny.
Nově budou mít tyto aerolinky centrálně řízené síťové plánování pro krátké a střední tratě a správu informačních technologií, zatímco si ponechají kontrolu nad zákaznickou zkušeností, provozem letů a poskytovanými službami. Podobný model již Lufthansa Group uplatňuje u dlouhých tratí a věrnostního programu, které byly integrovány dříve.
Společnost uvedla, že tento krok umožní aerolinkám skupiny fungovat „ještě jednotněji a provázaněji“, což by mělo přinést úspory i lepší využití kapacit.
Na druhé straně ovšem Lufthansa čelí i napětí na domácím trhu. Německý odborový svaz pilotů VC oznámil, že do 30. září proběhne hlasování o možné stávce kvůli sporu o penzijní schéma. Potenciální stávka by mohla narušit provoz a zkomplikovat snahy o zvyšování efektivity.
Graf LHA.DE (D1)
Akcie Lufthansy se po dosažení lokálních maxim nad 8,10 EUR dostaly do korekce a aktuálně se obchodují na ceně 7,48 EUR. Trh se nachází v blízkosti klíčových technických úrovní – EMA 50 na 7,65 EUR a SMA 100 na 7,28 EUR. Právě tato kombinace tvoří zónu podpory, která je momentálně testována. RSI je na hodnotě 43,3, což ukazuje na slábnoucí momentum a rostoucí prodejní tlak, avšak zatím bez dosažení přeprodaných hodnot.
Z technického pohledu bude klíčové sledovat, zda se akcie udrží nad hladinou 7,28 EUR (SMA 100). Její prolomení by mohlo vést k dalšímu oslabení směrem k 7,00 EUR. Naopak odraz od této podpory by mohl posílit býčí scénář a vrátit cenu zpět nad 7,65 EUR, což by otevřelo prostor k retestu 8,00 EUR.
Zdroj: xStation5
