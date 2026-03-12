Chubb bude pojišťovat lodě proplouvající Hormuzským průlivem 🗽 Co to znamená pro společnost?

Americký pojišťovací gigant Chubb (CB.US) byl určen jako hlavní pojistitel v programu podporovaném U.S. International Development Finance Corporation (DFC), jehož cílem je obnovit komerční lodní dopravu přes Hormuzský průliv v prostředí zvýšených rizik spojených s válkou s Íránem. Program zahrnuje mechanismus zajištění až do výše 20 miliard dolarů, který má pokrýt potenciální škody související s válkou.
- Pojistný program pokrývá trupy lodí, strojní zařízení i přepravovaný náklad, stejně jako škody na životním prostředí, například náklady na odstranění případných ropných skvrn. Chubb bude poskytovat přímé pojištění rejdařům a koordinovat informace týkající se lodí a nákladu pohybujících se v regionu.
- Cílem iniciativy je omezit paralýzu regionální lodní dopravy. Za běžných podmínek prochází Hormuzským průlivem denně přibližně 15 milionů barelů ropy a asi 5 milionů barelů rafinovaných ropných produktů. Od vypuknutí konfliktu však provoz tankerů výrazně poklesl kvůli riziku útoků.
- V posledních dnech navíc došlo k dalším bezpečnostním incidentům. Podle UK Maritime Trade Operations byly u pobřeží Íránu zasaženy střelami tři lodě, což potvrzuje, že provozní riziko pro lodní společnosti zůstává velmi vysoké.
- Hormuzský průliv zůstává klíčovým globálním „choke pointem“ ropného trhu, protože spojuje Perský záliv s Arabským mořem a slouží jako hlavní námořní exportní trasa pro energetické suroviny z regionu.
- Administrativa Donalda Trumpa naznačila možnost dalších vojenských kroků, pokud by se Írán pokusil zablokovat přepravu přes průliv. V případě delšího konfliktu by navíc americké námořnictvo mohlo doprovázet ropné tankery při průjezdu touto oblastí.
- Analytici upozorňují, že obnovení stabilních obchodních toků bude pravděpodobně vyžadovat jak vojenskou ochranu lodních tras, tak pojistné mechanismy, které sníží finanční riziko pro rejdaře a logistické operátory.
- Evan Greenberg, předseda představenstva a generální ředitel Chubb (CB.US), uvedl, že společnost je hrdá na to, že může vést tento program ve spolupráci s americkou vládou a DFC. Zdůraznil, že obchod procházející přes Hormuzský průliv hraje zásadní roli v globální ekonomice a že zajištění pojistné ochrany pro lodě je klíčové pro obnovení obchodních toků.
- Ve výsledcích za rok 2025 vykázal Chubb rekordní upisovací zisk v segmentu majetkového a neživotního pojištění ve výši 6,53 miliardy USD, což představuje meziroční růst o 11,6 %. Zároveň společnost dosáhla combined ratio 85,7 %, což odráží velmi silnou upisovací ziskovost.
Proč by to mohla být obchodní příležitost
- Vyšší pojistné: Během války může tzv. war-risk insurance pro tankery vzrůst několikanásobně nebo i více.
- Velký rozsah trhu: Hormuzským průlivem běžně prochází každý den kolem 20 milionů barelů ropy a ropných produktů, což vytváří významný potenciální trh pro pojištění.
- Pozice hlavního upisovatele: Chubb se stává centrálním hráčem programu, čímž posiluje svou pozici na globálním trhu námořního a energetického pojištění.
- Vztah s americkou vládou: Spolupráce s DFC může vést k dalším kontraktům spojeným s infrastrukturou a energetickými projekty.
Proč se to nemusí krátkodobě promítnout do vysokých zisků
- Státem podporované zajištění: Krytí až do výše 20 miliard USD poskytuje DFC, což znamená, že část rizika i marží je regulována a nelze ji jednoduše navyšovat.
- Vysoké katastrofické riziko: Například potopení supertankeru VLCC by mohlo vést ke ztrátám v řádu miliard dolarů kvůli nákladu, plavidlu i ekologickým škodám.
- Sdílení rizika: Pojišťovny obvykle rozdělují expozici prostřednictvím syndikátů, takže Chubb neponese celé riziko sám.
Celkově tak největší hodnota nemusí spočívat jen v okamžitém zisku, ale také v potenciální dlouhodobé dominanci na trhu válečného pojištění lodní dopravy, v přístupu k datům o globálních tocích obchodu s ropou a v posílení reputace jako pojistitele strategické infrastruktury.
Akcie Chubb (D1)
Akcie Chubb na zprávu o vládním kontraktu nereagovaly růstem. Investoři se mohou obávat, že společnost na sebe bere rizika, která se budou monetizovat jen obtížně. Na druhou stranu se může kontrakt v delším horizontu ukázat jako velmi přínosný, zejména pokud nedojde k žádnému katastrofickému incidentu u lodí pojištěných společností Chubb.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
