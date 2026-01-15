Mateřská společnost značek Cartier a IWC zveřejňuje tržby 💡 Na co se investoři zaměří v roce 2026❓

Richemont (CFR.CH), švýcarská skupina luxusního zboží (značky šperků jako Cartier a Van Cleef & Arpels a hodinářské značky jako IWC, Jaeger-LeCoultre a Vacheron Constantin) opět potvrdila svou tržní pozici a překvapila trh vyššími výsledky za období září–prosinec 2025. Tržby za toto období dosáhly 6,4 miliardy EUR, což představuje 11% nárůst při konstantních směnných kurzech a výrazně překonává odhad analytiků na úrovni 7,4 %. Výsledky překonaly očekávání díky silné globální poptávce po špercích a pokračujícímu ekonomickému oživení v Číně, která je druhým největším trhem společnosti a zároveň trendsetterem v oblasti luxusního zboží (Čína tvoří méně než 20 % celkových tržeb firmy).
Připomeňme, že Čína byla v posledních letech hlavním motorem růstu trhu s luxusním zbožím, ale v současnosti čelí krizi na trhu s nemovitostmi a obecně nízké ochotě spotřebitelů k volitelným nákupům.
Optimismus ohledně společnosti však tlumí marže. Podle analytiků Deutsche Bank může kombinace rekordních cen zlata a silného švýcarského franku nadále přetrvávat a ovlivnit výhled zisků skupiny pro příští fiskální rok, pokud nedojde k dalšímu zvýšení cen. Otázkou zůstává, jak na to zareagují spotřebitelé. Na jedné straně by typická reakce měla být negativní, avšak v případě Richemontu se pohybujeme v ultra prémiovém segmentu, kde vyšší cena – vnímaná jako znak luxusu – nemusí vést k poklesu zájmu o produkty, ale paradoxně jej může zvýšit, jak popisuje známý Veblenův efekt.
Klíčové výsledky a výhledy:
-
Tržby při konstantních směnných kurzech: +11 %, odhad +7,47 %
-
Tržby ze šperkařství: +14 %, odhad +9,47 %
-
Tržby ze specializovaných hodinářů: +7 %, odhad -0,12 %
-
Tržby v Evropě: +8 %, odhad +5,25 %
-
Tržby v Americe: +14 %, odhad +9,83 %
-
Tržby v Asii a Tichomoří: +6 %, odhad +4,8 %
-
Tržby na Blízkém východě a v Africe: +20 %, odhad +14 %
-
Tržby v Japonsku: +17 %, odhad +8,36 %
-
Maloobchodní tržby: +12 %, odhad +7,5 %
Absolutní hodnoty tržeb:
-
Celkové tržby: 6,40 mld. EUR, odhad 6,25 mld. EUR
-
Šperky: 4,79 mld. EUR, odhad 4,68 mld. EUR
-
Hodináři: 872 mil. EUR, odhad 802,2 mil. EUR
-
Evropa: 1,55 mld. EUR, odhad 1,53 mld. EUR
-
Asie a Tichomoří: 1,87 mld. EUR, odhad 1,88 mld. EUR
-
Amerika: 1,74 mld. EUR, odhad 1,72 mld. EUR
-
Japonsko: 632 mil. EUR, odhad 590,9 mil. EUR
-
Blízký východ a Afrika: 607 mil. EUR, odhad 587,5 mil. EUR
-
Maloobchod: 4,60 mld. EUR, odhad 4,55 mld. EUR
Finanční zpráva Richemontu poskytuje první náznaky poptávky po luxusním zboží v roce 2026. LVMH má zveřejnit své roční výsledky na konci tohoto měsíce, následovat budou Hermès a Kering (vlastník značky Gucci) v únoru.
Akcie společnosti zůstávají v dlouhodobém uptrendu, a to navzdory dnešnímu výraznému poklesu hodnoty. Z technického pohledu zůstává klíčovou podporou 50denní EMA (modrá křivka na grafu), která nebyla testována ze strany nabídky téměř šest měsíců.
