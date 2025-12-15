Měď znovu roste navzdory slabým datům z Číny, trh ovládá short covering

-
Cena mědi vzrostla na 11 670 USD/t díky pokrývání krátkých pozic a přerolování kontraktů.
-
Rekordní zásoby na Comexu a cenová arbitráž dál podporují tok mědi do USA.
-
Slabá data z Číny trh prozatím přehlíží, ale nejistota v sektoru nemovitostí přetrvává.
-
Krátkodobý výhled zůstává volatilní, zejména s blížícím se koncem roku a začátkem nového kvartálu.
-
Cena mědi na londýnské burze kovů (LME) dnes vzrostla o 1,4 % na 11 670 USD za tunu, a to navzdory negativním makroekonomickým údajům z Číny, která je jejím největším spotřebitelem. K růstu přispělo především pokrývání krátkých pozic (short covering) a přerolování kontraktů před jejich vypršením tento týden.
V pátek se měď dostala na historické maximum 11 952 USD za tunu, což odráželo obavy z napjatých dodávek. Po prudkém růstu následovala částečná korekce způsobená obavami z možného splasknutí "AI bubliny", která je považována za klíčový tahoun poptávky po průmyslových kovech.
Obchodníci na trhu aktuálně upravují své pozice vzhledem k blížícímu se vypořádání kontraktů ve středu. Zhruba 39 % z celkových 165 875 tun mědi ve skladech registrovaných na LME je označeno jako připravené k výdeji, což signalizuje výrazné přesuny v rámci skladových toků.
Zároveň dochází ke stálému nárůstu zásob mědi na americké burze Comex, kde ceny zůstávají výše než na LME, čímž vzniká prostor pro ziskové arbitráže. I když USA neuvalily na rafinovanou měď 50% dovozní clo platné od srpna, ponechaly tuto komoditu pod přezkumem. Analytici očekávají, že pokud zůstane cenový rozdíl mezi LME a CME výrazný, bude tok mědi do USA nadále pokračovat.
Slabá čísla z Číny, včetně nejpomalejšího růstu průmyslové výroby za posledních 15 měsíců a pokračujícího poklesu cen nemovitostí, zatím trh ignoruje. Situace v realitním sektoru se však nadále zhoršuje – například developer Vanke opět hledá podporu věřitelů pro splacení svých domácích dluhopisů.
Graf Copper (H1)
Cena mědi ukazuje po prudkém růstu a následném propadu známky stabilizace. Aktuálně se měď obchoduje na úrovni 11 696 USD, přičemž dochází k postupnému zotavení z hlubokého výprodeje, který nastal po dosažení lokálního maxima. Z technického pohledu cena prorazila pod EMA 50 (11 653 USD) i SMA 100 (11 588 USD), ale následně se opět vrátila zpět nad tyto klouzavé průměry. To signalizuje, že kupci si nadále udržují iniciativu a výprodej byl pravděpodobně jen krátkodobou korekcí v rámci jinak pozitivního trendu. Momentum se nachází na hodnotě 98,4, což naznačuje přetrvávající, byť mírně zpomalující růstové momentum. CCI je s hodnotou -22,2 v blízkosti neutrální oblasti, což značí, že trh není ani překoupený, ani přeprodaný. Objem obchodů během propadu prudce vzrostl, ale aktuální svíčky ukazují na návrat k normálu a stabilizaci.
Zdroj: xStation5
