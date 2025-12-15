🍫 Kakao ustupuje z měsíčního maxima

- Zásah v Pobřeží slonoviny: Regulační orgán CCC nakoupil přibližně 200 tisíc tun od vývozců, čímž zmírnil okamžité logistické problémy, ale zároveň vyslal signál o možném budoucím přebytku nabídky.
- Výhled nabídky: Ceny se odrazily od měsíčního maxima kvůli zlepšenému dlouhodobému výhledu sklizně v Africe a Latinské Americe (např. Ekvádor by mohl překonat Ghanu).
- Technický pokles: Cena klesla o téměř 5 % na úroveň 6 000 USD poté, co se minulý týden nepodařilo udržet zisky nad tříměsíčním klouzavým průměrem.
- Zásah v Pobřeží slonoviny: Regulační orgán CCC nakoupil přibližně 200 tisíc tun od vývozců, čímž zmírnil okamžité logistické problémy, ale zároveň vyslal signál o možném budoucím přebytku nabídky.
- Výhled nabídky: Ceny se odrazily od měsíčního maxima kvůli zlepšenému dlouhodobému výhledu sklizně v Africe a Latinské Americe (např. Ekvádor by mohl překonat Ghanu).
- Technický pokles: Cena klesla o téměř 5 % na úroveň 6 000 USD poté, co se minulý týden nepodařilo udržet zisky nad tříměsíčním klouzavým průměrem.
Cena kakaa zažívá prudkou korekci po období silného růstu z konce listopadu a začátku prosince. Tento předchozí růst byl podpořen obnovenými predikcemi přebytku nabídky za celou předchozí sezónu a přetrvávající nejistotou ohledně aktuální úrovně sklizně. Současná cena je přibližně poloviční oproti hodnotám zaznamenaným v prosinci 2024, kdy panovaly vysoce pesimistické výhledy na výnosy kakaa v afrických zemích.
V současnosti se nejen zlepšil výhled sklizně na africkém kontinentu, ale také produkční výhledy v latinskoamerických zemích rychle rostou. Ekvádor by se již příští rok mohl stát druhým největším producentem kakaa na světě a nahradit Ghanu. Pozice Pobřeží slonoviny jako lídra v produkci však zůstává relativně bezpečná. Nejnovější data o dodávkách kakaa v aktuální sezóně poprvé ukazují na „přebytek nabídky“ oproti loňskému období. Slabé dodávky na začátku sezóny byly způsobeny především logistickými problémy.
Začátek tohoto týdne navíc přinesl klíčovou zprávu, že vláda Pobřeží slonoviny povolila místnímu regulátorovi Le Conseil du Café-Cacao (CCC) odkoupit přibližně 200 000 tun kakaa od farmářů. Tato intervence má za cíl zachránit místní exportéry, kteří v důsledku klesajících cen hrozili nesplněním forwardových kontraktů sjednaných za vyšší ceny.
Nákupy mají odblokovat přístavy a zmírnit vlnu bankrotů mezi exportéry, ale CCC bude následně muset prodávat tyto boby na mezinárodním trhu, což naznačuje potenciální budoucí příliv nabídky. Místní exportéři v současnosti přestali nakupovat boby od farmářů, neboť drží zásoby pořízené za vyšší ceny, které nyní musí prodávat levněji na mezinárodním trhu.
Cena komodity dnes ustupuje zpět k úrovni 6 000 USD, poté co na konci minulého týdne otestovala tříměsíční klouzavý průměr a měsíční maximum. Oblast 5 750 USD za tunu aktuálně představuje klíčovou technickou úroveň podpory pro ceny.
Za zmínku stojí také nejnovější data CFTC, která jsou sice mírně zpožděná (dostupná k 18. listopadu), ale ukazují, že počet nekomerčních short pozic převýšil long pozice.
K této situaci došlo poprvé od roku 2022, kdy to sloužilo jako silný kontraindikátor. Je však třeba dodat, že celkový počet otevřených pozic byl tehdy několikanásobně vyšší než dnes.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
Ifo indikátor firemních očekávání pod odhady 📉 🇩🇪 DE40 reagoval negativně
Ekonomický kalendář: Průzkum Ifo, inflace v eurozóně a prohlášení FOMC (17. prosince 2025)
BREAKING: Inflace ve Velké Británii klesla více, než se očekávalo 🇬🇧 📉 GBPUSD oslabil o 0,2 %
Ranní přehled (17.12.2025)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.