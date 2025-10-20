Merck investuje přes 70 miliard USD do expanze v USA, staví nové továrny a posiluje výzkum

-
Merck investuje více než 70 miliard USD do rozšíření výroby a výzkumu v USA.
-
Vzniká nový závod ve Virginii, rozšíření centrály v NJ a projekty v Delaware a NC.
-
Celkem může vzniknout tisíce nových pracovních míst.
-
Společnost reaguje na tarifní nejistotu a snahu o lokalizaci výroby.
-
Americká farmaceutická společnost Merck oznámila rozšíření svých investic ve Spojených státech na více než 70 miliard dolarů, čímž reaguje na tlak na domácí výrobu léků a posilování soběstačnosti ve zdravotnickém sektoru. Firma tím navazuje na širší trend, kdy desítky globálních farmaceutických firem v roce 2025 oznámily záměry posílit výrobu přímo na americkém území, a to především kvůli tarifní nejistotě a obavám z přerušení dodavatelských řetězců.
Merck už zahájil výstavbu nového farmaceutického závodu za 3 miliardy dolarů v Elktonu ve Virginii, kde má vzniknout až 500 pracovních míst. Tento projekt navazuje na původně oznámenou investici 2 miliardy USD s 300 pracovními místy, ale byl následně výrazně rozšířen.
Dalších 3 miliardy dolarů má směřovat do rozšíření výroby biologických a chemických látek, a více než 3,5 miliardy USD bude investováno do rozvoje centrály v Rahwayi, New Jersey.
Merck také pokračuje v expanzi v dalších státech – v Delaware plánuje továrnu za 1 miliardu USD, zaměřenou na produkci biologických léčiv a vlajkové lodi společnosti – léku Keytruda proti rakovině. Tento závod má potenciálně vytvořit více než 4 500 pracovních míst. V březnu pak Merck otevřel nový výrobní objekt v Severní Karolíně rovněž za 1 miliardu USD.
Tento masivní investiční plán je jednou z největších expanzí farmaceutické výroby v USA v posledních letech a signalizuje posun k posílení domácího výzkumu a produkce.
Graf MRK.US (D1)
Akcie společnosti Merck zaznamenaly v posledních dnech výrazné oživení a aktuálně se obchodují na úrovni 85,43 USD, tedy nad klouzavými průměry EMA 50 (83,88 USD) a SMA 100 (82,25 USD). Proražení nad tyto průměry je býčím signálem a může znamenat potvrzení krátkodobého obratu po předchozím výprodeji. RSI (53,2) se nachází v neutrální oblasti a signalizuje, že trh má prostor pro další růst bez známek překoupenosti. MACD se blíží k signální linii a ukazuje možné býčí překřížení, které by podpořilo pozitivní momentum.
Zdroj: xStation5
