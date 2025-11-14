Merck posiluje svou budoucnost: Kupuje Cidara Therapeutics za 9,2 miliardy dolarů

-
Merck koupí Cidara Therapeutics za 9,2 miliardy USD, čímž získá přístup k průlomové prevenci chřipky.
-
Akcionáři Cidara získají 108,9% prémii, akcie firmy prudce vzrostly.
-
Klíčový kandidát CD388 nabízí ochranu proti chřipce až na 24 týdnů po jedné dávce.
-
Akvizice doplňuje sérii strategických nákupů Mercku a rozšiřuje pipeline mimo Keytruda.
-
Farmaceutický gigant Merck & Co. oznámil akvizici společnosti Cidara Therapeutics za téměř 9,2 miliardy dolarů, čímž si zajistí přístup k přelomovému experimentálnímu léku na prevenci chřipky. Tato transakce je součástí širší strategie Mercku, která má kompenzovat očekávaný pokles tržeb z vlajkového imunoterapeutika Keytruda, jehož patenty začnou v příštích letech vyprchávat.
Významná prémie a reakce trhu
Merck zaplatí 221,50 USD za akcii v hotovosti, což představuje 108,9% prémii oproti poslední zavírací ceně akcií Cidara. Hodnota akvizice na bázi vlastního kapitálu dosahuje 6,96 miliardy USD, zatímco celková hodnota transakce se vyšplhala na zmíněných 9,2 miliardy USD. Akcie Cidara v premarket obchodování vystřelily na 216,05 USD, což odpovídá zdvojnásobení hodnoty.
CD388 – univerzální prevence proti chřipce
Klíčovým aktivem Cidara je kandidát CD388, dlouhodobě působící antivirotikum, které může potenciálně chránit proti všem kmenům chřipky jednorázovým podáním. V rámci klinické studie fáze 2 poskytl až 76% ochranu proti symptomatické chřipce po dobu 24 týdnů ve srovnání s placebem.
CD388 patří do nové třídy drug-Fc konjugátů, kde je účinná látka navázána na fragment lidské protilátky. Tento inovativní přístup má ambici zcela změnit způsob prevence virových onemocnění, zejména u rizikových skupin – starších osob a chronicky nemocných.
Merck sází na inovace
Tato akvizice je dalším krokem Mercku ve strategii expanze své pokročilé vývojové pipeline. Od roku 2021 ji téměř ztrojnásobil – vedle vnitřního vývoje se opírá o cílené nákupy, jako byla akvizice Acceleron za 11,5 miliardy USD (léčba plicní arteriální hypertenze) nebo Verona Pharma za 10 miliard USD s novým lékem na CHOPN.
Graf MRK.DE (D1)
Akcie Merck se aktuálně obchodují na úrovni 117,65 EUR, cena akcií se stále pohybuje nad EMA 50 (113,20 EUR) a SMA 100 (111,50 EUR). RSI se posunul na 55,9, což značí neutrální až mírně pozitivní momentum.
Zdroj: xStation5
