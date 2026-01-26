Mercosur: Obavy zemědělců jsou přehnané, průmysl slaví – fakta vs. mýty

Napříč Evropou si trhy i spotřebitelé kladou otázky ohledně komplexní a kontroverzní dohody Mercosur. Jaká jsou fakta? Kdo na nové obchodní iniciativě získá a kdo naopak ztratí?
Dohoda o odstranění obchodních bariér mezi EU a zeměmi Latinské Ameriky je mimořádně složitý dokument. Přestože jednání trvala 25 let, veřejnou pozornost si získala až v samotném závěru.
Mercosur vs. zemědělci
Před tím, než se budeme věnovat dopadům dohody na ekonomiku a trhy, je třeba se vypořádat s lavinou kontroverzí a dezinformací, které dohodu provázejí. Mercosur neznamená zničení evropského zemědělství ani pokles kvality potravin v Evropě. Jedná se o strategickou a nepostradatelnou iniciativu, která je klíčová pro udržení konkurenceschopnosti evropské ekonomiky. Hlavní oblasti dohody se týkají těžby, strojírenství a automobilového průmyslu – nikoli zemědělství.
V současnosti činí dovoz hovězího masa do EU přibližně 0,5 milionu tun a drůbežího masa asi 0,3 milionu tun. Evropa sama produkuje přibližně 6–7 milionů tun hovězího a 14 milionů tun drůbežího masa. Plánovaná bezcelní kvóta činí pouze 100–200 tisíc tun.
Na druhé straně je situace zcela odlišná u lithia, niobu, vzácných zemin či mědi. Evropa má zanedbatelnou těžbu a zásoby těchto surovin, přičemž poptávka poroste exponenciálně kvůli napájení pokročilých továren v Evropě. Nezbytný dovoz se bude muset zvýšit 2–3násobně, zatímco v Latinské Americe má řada zemí obrovská ložiska a nevyužitou těžební kapacitu.
Zemědělci a potravinářský sektor na dohodě ztratí kvůli zjevně vyšší tržní konkurenci. Evropští spotřebitelé mohou očekávat zpomalení růstu cen (nebo dokonce místní poklesy) u drůbežího a hovězího masa, což budou hlavní zemědělské dovozy do EU. Nejedná se však o ústupek na úkor kvality: všechny potravinové normy platné pro výrobce v EU se vztahují i na dovážené zboží. Dohoda se týká cel, nikoli standardů. Navíc ztráty způsobené nižšími cenami komodit budou omezeny nejen restriktivními kvótami, ale i kompenzovány prostřednictvím dotací v rámci SZP (Společné zemědělské politiky), takže ani pro většinu zemědělců tato dohoda nepředstavuje hrozbu.
Evropa si nemůže dovolit sabotovat strategické iniciativy, aby ochránila nahodilé a vágně definované zájmy zlomku obyvatelstva s zanedbatelným přínosem pro ekonomiku a často negativním dopadem na rozpočet.
Kdo z dohody Mercosur ztratí nejvíce?
Největšími poraženými nebudou zemědělci, ale USA, Čína a Rusko. Cílem dohody je zajistit Evropě přístup ke strategickým surovinám, které Evropě chybí z důvodu nedostatku geologických ložisek. USA, Čína a Rusko tuto závislost zneužívají všemi dostupnými prostředky. Diverzifikace dodávek z Latinské Ameriky, bohaté na suroviny, ale chudé na technologie, tento problém vyřeší.
Opačným směrem bude Evropa moci vyvážet své průmyslové a high-tech produkty do latinskoamerických zemí. Evropský automobilový, chemický, optický, elektronický a strojírenský průmysl, který nachází stále méně prostoru jak v Evropě, tak na trzích v USA a Číně, bude moci rozvinout svá křídla na zcela novém kontinentu, kde je konkurence stále omezená a příležitosti obrovské.
Co to znamená pro firmy a trhy?
V Evropě nechybí veřejně obchodované společnosti, které s napětím očekávají otevření nové kapitoly evropské ekonomické historie. Největšími vítězi budou evropští výrobci automobilů jako Volkswagen, BMW a Stellantis. Otevření nového trhu pomůže zastavit další útlum sektoru.
BMW.DE (D1)
Na grafu lze pozorovat odražení ode dna, protnutí klouzavých průměrů EMA 100 a EMA 200 a návrat do uptrendu.
Zdroj: xStation5
Výhody zaznamenají i výrobci strojů a obranného průmyslu. Průmysloví giganti jako Siemens, BASF, ZF a ABB získají nové prodejní trhy. Obranný sektor – zastoupený mimo jiné firmami Rheinmetall, BAE Systems, Hensoldt a Leonardo – bude těžit z nových, posílených dodavatelských řetězců vzácných surovin.
SIE.DE (D1)
Společnost si udržuje silný uptrend již řadu let.
Zdroj: xStation5
Mezi potenciálními poraženými jsou výrobci potravin, ačkoliv se zde problém týká především menších firem a těch, které se zaměřují převážně na masné produkty.
Větší producenti jako Nestlé, Danone, Lindt nebo Kerry mají nízkou expozici vůči dotčeným sektorům a zároveň disponují řadou mechanismů, které jim umožňují bránit se vůči konkurenci.
Samozřejmě se nejedná o vyčerpávající seznam všech ekonomických a tržních subjektů. Dohoda má potenciál stát se největší zónou volného obchodu na světě a zahrne nespočet projektů, odvětví, firem a iniciativ. Ve světě, kde se obchodní jednání vedou prostřednictvím hrozeb a vydírání, je evropská iniciativa, která přináší výhody všem stranám, pozitivní výjimkou. Dohoda je ve finální fázi, ale její vstup v platnost není jistý. Evropa i Jižní Amerika čelí období zvýšené politické nestability a USA a Čína situaci pozorně sledují – a mohou se pokusit ovlivnit jednání i legislativní proces.
