Meta nabídne ve Velké Británii Facebook a Instagram bez reklam formou předplatného

Společnost Meta oznámila, že v následujících týdnech umožní uživatelům Facebooku a Instagramu ve Velké Británii předplatit si verzi bez reklam. Ti, kteří si službu předplatí, již neuvidí žádné reklamy a jejich osobní údaje nebudou využívány k cílení reklam.
Cena bude činit 2,99 GBP měsíčně pro uživatele na webu a 3,99 GBP měsíčně pro uživatele na mobilních zařízeních (iOS a Android), což odráží provize účtované Applem a Googlem.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Jak bude model fungovat
Předplatné se bude vztahovat na všechny účty spojené v „Accounts Center“ od Meta. Za každý další účet bude účtován poplatek 2 GBP (web) nebo 3 GBP (mobil) měsíčně.
Důvod změny: tlak regulátorů
Tato změna je reakcí na tlak britského úřadu pro ochranu osobních údajů (ICO), který požaduje, aby uživatelé měli skutečnou volbu ohledně využívání svých dat. Meta tvrdí, že nový model uživatelům dává jasnou volbu: buď si službu předplatí a nebudou vystaveni reklamám, nebo zůstanou u bezplatné verze s personalizovanou reklamou.
Podobný model již Meta zavedla v Evropské unii, kde čelila přísnějším pravidlům ochrany soukromí. Tento přístup ale čelil kritice — například kvůli rozdílné ceně mezi verzí pro web a mobil a údajně „nucené“ povaze rozhodování (zaplať nebo souhlas s reklamou).
Rizika, reakce a co sledovat
Existuje riziko právní i veřejné kritiky. Spotřebitelské organizace tvrdí, že tzv. „zaplať nebo souhlas“ model může být v rozporu s evropskou legislativou o ochraně osobních údajů.
Další výzvou je ochota uživatelů platit. Mnozí uživatelé pravděpodobně zůstanou u bezplatné varianty s reklamami. Meta tak bude muset pečlivě řídit rovnováhu mezi příjmy z reklamy a novými předplatiteli.
Rozdílné ceny mezi verzí pro web a mobil mohou navíc vést k tomu, že uživatelé začnou preferovat levnější webovou verzi. Meta bude muset řídit cenovou strategii, vztahy s provozovateli aplikací a možné negativní reakce uživatelů.
Z obchodního hlediska bude klíčové sledovat, jak rychle model přijmou britští uživatelé, a zda se osvědčí natolik, aby byl rozšířen i na další trhy.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.