Meta začíná obchodovat s elektřinou kvůli AI. Chce urychlit výstavbu nových elektráren v USA

- Meta vstupuje na americký trh s elektřinou, chce přes trading a dlouhodobé smlouvy typu take or pay urychlit výstavbu nových elektráren pro AI datová centra.
- Spotřeba elektřiny pro AI datacentra má podle BloombergNEF během deseti let přibližně zčtyřnásobit, což tlačí ceny nad tempo inflace a zvyšuje tlak na nové zdroje v regionech PJM a MISO.
- Do obchodování s elektřinou vstupují i Microsoft a Apple, technologičtí giganti tak aktivně řídí energetická rizika a pomáhají financovat novou výrobní kapacitu.
Meta Platforms se chystá v USA aktivně obchodovat s elektřinou, aby urychlila výstavbu nových elektráren potřebných pro své plány v oblasti umělé inteligence. Při jednáních s investory a developery firma narážela na to, že chybí dostatek odběratelů ochotných podepsat dlouhodobé kontrakty ještě před stavbou elektráren, což brzdí investice do nové kapacity.
Trading jako páka na nové elektrárny
Meta chce trading využít k tomu, aby mohla častěji uzavírat dlouhodobé smlouvy typu take or pay, kdy se zaváže k odběru elektřiny z nového zdroje a případné přebytky může prodat na velkoobchodním trhu. To dává výrobcům větší jistotu příjmů a usnadňuje rozhodnutí stavět nové kapacity. Konkrétním příkladem je kampus datových center v Louisianě, který nutí energetickou společnost Entergy plánovat výstavbu nejméně tří nových plynových elektráren.
Analytici upozorňují, že velcí odběratelé, jako je Meta, se tím stávají zároveň důležitými hráči i na straně nabídky a pomáhají koordinovat růst celé soustavy. Zároveň ale trading nese významné riziko, protože trhy s elektřinou jsou velmi volatilní a špatně načasované zajištění může být drahé, jak v minulosti ukázal například případ Fordu u palladia.
Rostoucí spotřeba pro AI a noví hráči na trhu
Podle odhadů by se měla spotřeba elektřiny v datových centrech zaměřených na AI během 10 let přibližně zčtyřnásobit. To už nyní tlačí ceny elektřiny nad tempo celkové inflace a zvyšuje tlak na výstavbu nových zdrojů. Meta tvrdí, že možnost obchodovat elektřinu jí dá větší flexibilitu při zajišťování energie i kapacity a umožní podepisovat smlouvy i na projekty, které zatím existují pouze na papíře. Firma se zpočátku opře o externí partnery a zaměřuje se zejména na konkurenční trhy PJM a MISO ve východní a střední části USA.
Podobnou cestou jdou i další technologičtí lídři. Microsoft uzavírá dlouhodobé smlouvy na nové zdroje čisté energie a v některých regionech potřebuje přebytečnou elektřinu prodávat. Apple získal licenci k obchodování s elektřinou, aby mohl efektivněji dodávat čistou energii do vlastních provozů. Šéf Meta Mark Zuckerberg opakovaně říká, že větší riziko pro firmu vidí v podinvestování AI infrastruktury než v jejím přechodném přeinvestování. Ambice směřující k takzvané superinteligenci tak logicky znamenají i potřebu výrazně rychlejší výstavby nových elektráren.
Graf: META.US (D1)
