Michael Burry versus Tesla 💡

Známý investor Michael Burry obnovil svou kritiku technologického sektoru. Ve svém novém Substacku s názvem Cassandra Unchained označil Teslu (TSLA.US) za absurdně nadhodnocenou a zařadil ji na seznam spekulativních bublin spolu s akciemi Nvidia a Palantir. Burry v listopadu uzavřel svůj hedgeový fond Scion Asset Management a spustil placený newsletter za 39 liber měsíčně. Vysvětlil, že správa fondu s sebou nesla regulatorní omezení, která mu bránila ve svobodné komunikaci. Jeho newsletter už odebírá více než 35 000 lidí a Burry plánuje publikovat jeden až dva příspěvky týdně.
Burry poukazuje na každoroční ředění hodnoty pro akcionáře Tesly zhruba o 3,6 %, a to kvůli akciovým kompenzacím zaměstnancům bez zpětných odkupů akcií. Pro srovnání, Amazon ředí o 1,3 % a Palantir o 4,6 %. To, co Burry označuje za „tragickou algebru,“ je neustálá eroze hodnoty pro stávající akcionáře – matematika, kterou trh ignoruje, protože akciové odměny považuje za nepeněžní náklad.
Akcionáři navíc na přelomu října a listopadu schválili Muskovu odměnu v potenciální hodnotě až miliardy dolarů. Ta může být vyplacena v horizontu deseti let, pokud Tesla splní ambiciózní cíle, včetně tržní kapitalizace ve výši 8,5 bilionu USD. Podle Burryho je to záruka další emise akcií – Tesla se obchoduje při poměru ceny k ziskům téměř 300násobku. Pro stávající akcionáře to znamená stále menší „kus koláče“ za stejnou cenu.
Burry s ironií poznamenává, že investoři věřili v elektromobily, dokud se neobjevila konkurence, pak v autonomní řízení, dokud se neobjevila konkurence, a teď ve roboty – než se objeví konkurence. Když růst Tesly zpomalil, příběh se přesunul ke Cybercabu a robotu Optimus. Pokaždé, když podnikání zesláblo, narativ se přesunul k další hranici.
Forward P/E poměr akcií Tesly pro následujících 12 měsíců se aktuálně drží poblíž nejvyšších hodnot za posledních pět let. Zdroj: Koyfin
Akcie TSLA si udržují dlouhodobý uptrend poté, co se minulý týden vrátily nad 50denní EMA (modrá křivka v grafu). Zdroj: xStation
