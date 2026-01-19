Micron a bezprecedentní nedostatek pamětí. Co to znamená pro trh? 🚨

Paměťový trh vstupuje do nové éry. Nejde o další cyklus vzestupů a pádů, jaký jsme viděli v předchozích letech. Jde o něco většího. Strukturální posun, který otřásá celým polovodičovým sektorem a nastavuje nová pravidla hry.
Micron, jeden z gigantů v oblasti DRAM, otevřeně hovoří o bezprecedentním nedostatku pamětí, který bude přetrvávat hluboko po roce 2026. Problém nespočívá v osobních počítačích nebo smartphonech. Zdrojem narušení jsou datová centra a infrastruktura pro umělou inteligenci. Zde mají HBM a pokročilé DRAM čipy cenu zlata a poptávka po nich roste exponenciálně s každou novou generací AI modelů.
Výroba pamětí pro AI pohlcuje obrovskou část globální výrobní kapacity. Zbytek trhu – od PC po smartphony – zůstává ve stínu a musí soupeřit o zbylé zdroje. Nejde o dočasné narušení. Jde o dlouhodobý strukturální nedostatek, který může dosáhnout bezprecedentních rozměrů.
Rozhodnutí společnosti Micron o koupi továrny PSMC na Tchaj-wanu za 1,8 miliardy dolarů vysílá jasný signál. Společnost nestaví novou továrnu od nuly, což by trvalo roky, ale kupuje hotovou infrastrukturu a upevňuje svou pozici v centru globální výroby pamětí. Efekty se projeví až v druhé polovině roku 2027, což znamená, že tlak na nabídku přetrvá ještě několik čtvrtletí.
Trh už na tuto situaci reaguje. Výrobci hardwaru si zajišťují dodávky pamětí pro roky 2026 a 2027. Ceny DRAM a HBM zůstávají pod tlakem směrem vzhůru a vyjednávací pozice se jasně přesouvá ve prospěch výrobců pamětí. AI není jednorázový výkyv poptávky – každá nová generace modelů zvyšuje poptávku rychleji, než dokáže růst výrobní kapacita.
Pro investory to znamená jediné: marže výrobců pamětí mohou zůstat vysoké po mnoho let a tradiční představa o cykličnosti trhu už neplatí. Nejde o typický boom. Jde o nový tržní režim, v němž se paměť stává strategickým zdrojem.
Pro polovodičový trh budou rok 2026 a následující roky vypadat zcela odlišně od všeho, co jsme dosud zažili.
Zdroj: xStation5
