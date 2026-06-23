🚨Micron padá o 9 %. Končí AI euforie na Wall Street? 📉

- Technologické akcie pokračují ve výprodeji, přičemž Nasdaq ztrácí přibližně 1,5 % a pod tlakem jsou zejména Alphabet, Nvidia, Oracle či Tesla
- Investoři začínají zpochybňovat návratnost masivních investic do umělé inteligence, což vyvolává nervozitu napříč celým technologickým sektorem
- Výrobce čipů Micron Technology se propadl přibližně o 9 %, přičemž výrazné ztráty zaznamenaly i další polovodičové společnosti
- Akcie SpaceX pokračují v korekci po červnovém IPO a během obchodování se opakovaně dostaly pod hranici 150 dolarů za akcii
- Cena ropy Brent klesla pod 77 dolarů za barel poté, co USA dočasně uvolnily sankce na prodej íránské ropy, což zmírnilo obavy z výpadků dodávek na trh
- Technologické akcie pokračují ve výprodeji, přičemž Nasdaq ztrácí přibližně 1,5 % a pod tlakem jsou zejména Alphabet, Nvidia, Oracle či Tesla
- Investoři začínají zpochybňovat návratnost masivních investic do umělé inteligence, což vyvolává nervozitu napříč celým technologickým sektorem
- Výrobce čipů Micron Technology se propadl přibližně o 9 %, přičemž výrazné ztráty zaznamenaly i další polovodičové společnosti
- Akcie SpaceX pokračují v korekci po červnovém IPO a během obchodování se opakovaně dostaly pod hranici 150 dolarů za akcii
- Cena ropy Brent klesla pod 77 dolarů za barel poté, co USA dočasně uvolnily sankce na prodej íránské ropy, což zmírnilo obavy z výpadků dodávek na trh
Americké akciové trhy pokračují v korekci, přičemž pod největším tlakem se opět ocitly technologické společnosti. Investoři začínají stále intenzivněji zpochybňovat, zda současné masivní investice do umělé inteligence dokážou v blízké budoucnosti přinést očekávané výnosy.
Technologický index Nasdaq během úterního obchodování ztrácel přibližně 1,5 %, přičemž pod prodejní tlak se dostala řada společností, které v posledních měsících patřily mezi hlavní tahouny růstu akciových trhů. Akcie společností Alphabet, Nvidia, Oracle či Tesla pokračovaly v poklesu po výrazných ztrátách z předchozího obchodního dne. Mimořádně výrazný výprodej zasáhl také výrobce polovodičů Micron Technology, jehož akcie oslabily přibližně o 9 %.
GRAF: Vývoj ceny akcií společnosti Micron Technology (MU.US, H1)
Zdroj: xStation5
Za zhoršenou náladou stojí především rostoucí nervozita investorů z enormních kapitálových výdajů spojených s rozvojem umělé inteligence. Trh si začíná klást otázku, zda miliardové investice do datových center, čipů a AI infrastruktury dokážou v dohledné době generovat dostatečně vysoké zisky, které by ospravedlnily současné valuace technologických společností.
Dodatečný tlak na technologický sektor vytváří také očekávání přísnější měnové politiky amerického Federálního rezervního systému. Vyšší úrokové sazby totiž snižují atraktivitu růstových společností, jejichž hodnota je založena především na očekávaných budoucích ziscích. Pod tlakem zůstávají také akcie společnosti SpaceX. Ty od svého mimořádně úspěšného vstupu na burzu začátkem června výrazně korigovaly a během úterního obchodování se několikrát dostaly pod hranici 150 dolarů za akcii. Přesto se akcie později stabilizovaly v okolí 158 dolarů.
Výrazné ztráty zaznamenaly také asijské trhy. Jihokorejský index Kospi se propadl přibližně o 10 %, přičemž největší podíl na poklesu měly technologické společnosti v čele se společností Samsung Electronics.
GRAF: Vývoj ceny akcií společnosti Samsung Electronics (SMSN.UK, H1)
Zdroj: xStation5
Naopak, pozitivnější vývoj zaznamenal ropný trh. Cena ropy Brent klesla pod úroveň 77 dolarů za barel, čímž se dostala na nejnižší úrovně od začátku konfliktu mezi Izraelem a Íránem. Důvodem je rozhodnutí Spojených států dočasně uvolnit sankce na prodej íránské ropy na období dvou měsíců. Tento krok trhy interpretují jako signál pokroku v jednáních mezi Washingtonem a Teheránem a snižuje obavy z výpadků dodávek ropy na světový trh.
Vývoj na trzích naznačuje, že investoři začínají být vůči technologickému sektoru opatrnější. Po měsících prudkého růstu poháněného euforií kolem umělé inteligence se pozornost trhu postupně přesouvá od velkých vizí k otázce, jaké reálné ekonomické výsledky budou společnosti schopny v následujících letech přinést.
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