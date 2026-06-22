Microsoft a Chevron uzavřely 20letou dohodu o dodávkách energie ⚡

Společnost Chevron uzavřela s Microsoftem 20letou dohodu o dodávkách elektřiny z plynové elektrárny pro plánované datové centrum v západním Texasu. Projekt s názvem Kilby má dodat první elektřinu v roce 2028 a postupně navýšit výkon až na 2,67 GW, což by z něj mohlo udělat jeden z největších projektů svého druhu v USA.
Dohoda přichází v době, kdy Microsoft výrazně zrychluje výstavbu datových center kvůli rostoucí poptávce po umělé inteligenci. Společnost soupeří s technologickými giganty, jako jsou Alphabet a Amazon, a plánuje během příštích dvou let zdvojnásobit svou datacentrovou kapacitu. Právě AI modely patří mezi energeticky nejnáročnější technologie, a proto se stabilní a levné zdroje elektřiny stávají pro technologické firmy strategickou prioritou.
Chevron bude na projektu spolupracovat s investičním fondem Engine No. 1. Konečné investiční rozhodnutí má padnout ještě letos. Přesná cena zatím nebyla zveřejněna, ale podle dřívějších informací by se náklady mohly pohybovat kolem 7 miliard USD. Součástí projektu má být sedm plynových turbín od společnosti GE Vernova, které budou využívat zemní plyn z oblasti Permian Basin.
Právě poloha projektu je pro Chevron klíčová. Permská pánev je největší ropnou oblastí v USA a zároveň produkuje velké množství zemního plynu jako vedlejší produkt těžby. V některých případech je plynu tolik, že jej infrastruktura nedokáže efektivně zpracovat a část se musí spalovat jako odpad. Chevron proto vidí v projektu výhodu: levný lokální plyn může být využit přímo na místě a přeměněn na elektřinu pro datové centrum.
Důležitým prvkem je také to, že projekt nemá čerpat elektřinu z veřejné sítě. Elektrárna bude napájet datacentrový kampus Microsoftu přímo, čímž se má omezit tlak na místní spotřebitele i energetickou infrastrukturu. To je podstatné zejména proto, že rychlý růst datových center už v některých částech USA vyvolává obavy z vyšších cen elektřiny a přetížení sítí.
Podle BloombergNEF by se kapacita datových center v USA mohla do roku 2030 zdvojnásobit na 77 GW. Texas přitom patří mezi hlavní centra tohoto růstu, protože má v plánu datacentrové projekty s odhadovaným příkonem kolem 33 GW. Většina z nich je však zatím v rané fázi, zatímco projekt Microsoftu a Chevronu ukazuje konkrétnější cestu, jak propojit růst AI s přímými energetickými investicemi.
Z pohledu investorů dohoda ukazuje, že energetika a technologie se stále více propojují. Pro Microsoft je klíčové zajistit dostatek spolehlivé energie pro expanzi v AI. Pro Chevron jde naopak o možnost vytvořit nový zdroj poptávky po zemním plynu a posílit svou roli v energetické infrastruktuře mimo tradiční těžbu ropy a plynu.
Graf Microsoft (MSFT.US, D1)
Zdroj: xStation5
Graf Chevron (CVX.US, D1)
Zdroj: xStation5
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