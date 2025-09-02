Microsoft nabízí americké vládě slevy na cloudové služby v hodnotě přes 6 miliard USD

Společnost Microsoft představila návrh, který by mohl americké federální vládě ušetřit více než 6 miliard amerických dolarů na cloudových službách během příštích tří let. Nabídka zahrnuje výrazné slevy na platformu Azure a nástroje využívající umělou inteligenci a zapadá do širší snahy vlády Donalda Trumpa o úspory a snižování nákladů v oblasti informačních technologií.
Strategické důvody a rozsah
Návrh byl předložen Úřadu pro správu služeb (GSA) a navazuje na existující dohody typu Enterprise Agreement. Microsoft nabízí objemové slevy a optimalizované licenční modely, které odměňují agentury konsolidující své cloudové služby. Tento cenově agresivní krok je zjevnou odpovědí na konkurenční nabídky Amazon Web Services a Googlu a má urychlit modernizaci IT systémů ve veřejném sektoru.
Podle analytiků by přijetí návrhu mohlo přinést až 3,1 miliardy USD ročně v úsporách, což by představovalo významný zásah do federálních IT rozpočtů.
Konkurenční prostředí
Návrh přichází v době, kdy roste tlak na technologické giganty, aby zlevnili své služby při vládních zakázkách. Ministerstvo pro efektivitu státní správy (DOGE) již vyzvalo Google a Oracle ke slevám na cloudové služby a software. Amazon a Google rovněž jednají s vládou, ale nabídka Microsoftu vyniká svým rozsahem i okamžitou použitelností.
Investice do infrastruktury a dlouhodobá strategie
Nabídka Microsoftu není jen taktická – doplňuje masivní investice do cloudové infrastruktury. Společnost plánuje během fiskálního roku 2025 investovat přibližně 80 miliard USD do datových center, přičemž více než polovina těchto prostředků je určena pro provozy v USA. Kombinace zvýhodněného cenového modelu a posílení infrastruktury zdůrazňuje strategii Microsoftu stát se dlouhodobým partnerem americké vlády v oblasti IT.
Výhled a možné dopady
Pokud GSA nabídku přijme, výsledné úspory by mohly výrazně změnit poměry na trhu federálních cloudových služeb a upevnit pozici Microsoftu jako lídra v tomto segmentu. Tato iniciativa vysílá jasný signál tvůrcům politik i manažerům vládních zakázek: konkurenceschopné ceny a infrastrukturní podpora mohou jít ruku v ruce při digitální transformaci veřejné správy.
